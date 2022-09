El conductor y empresario Felipe Viel comparte el duro golpe personal que ha vivido El que fuera una de las caras más conocidas de la televisión, acaba de anunciar con dolor el triste momento que atraviesan su familia y él. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Felipe Viel, una de las caras más queridas y famosas del comienzo del milenio en televisión, ha compartido una triste noticia. Desde sus redes sociales, el chileno informaba a sus más de 100 mil seguidores la partida de uno de los hombres más importantes de su vida. Lo hacía con un mensaje lleno de respeto, amor y, sobre todo, mucho orgullo. "Hace pocas horas juntos a mis hermanos tuvimos el privilegio de despedir a Don Jorge Viel, el mejor padre del mundo. Hombre bueno, generoso, exitoso y de gran corazón. Siempre he tenido una enorme admiración por él", escribió el también reconocido empresario. Felipe Viel Felipe Viel | Credit: (Photo by JC Olivera/WireImage) Lejos de caer en una despedida triste y demasiado dramática, Felipe optó por recordar esas enseñanzas que hoy le acompañan más que nunca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias por todas las lecciones de vida y aunque sería imposible ser como tú, al menos trataremos de acercarnos. Te prometo que voy a comprar en 'Ross' y no en 'Boss' y seguiré tu ejemplo de sencillez, aunque no me resulte mucho", prosiguió conmovido. Felipe Viel Padre e hijas de Felipe Viel | Credit: IG/Felipe Viel Felipe Viel Padre de Felipe Viel y su nieta | Credit: IG/Felipe Viel Felipe, hoy en día dedicado con éxito al mundo de la inmobiliaria, publicó también hermosas fotografías de su padre junto a sus nietas, a quienes deja un legado de alegría, abrazos y besos infinitos. Descanse en Paz.

