Un famoso expelotero latino culpable de asalto sexual a una menor de 13 años El exlanzador venezolano de los Pirates de Pittsburgh Felipe Vázquez fue encontrado culpable de 10 cargos de abuso sexual a menores. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El exlanzador de los Pirates de Pittsburgh Felipe Vázquez pasará varios años tras las rejas luego de haber sido declarado culpable de agresión sexual a una menor de 13 años. Un jurado del condado de Westmoreland, en Pennsylvania, encontró culpable al expelotero venezolano de 10 cargos criminales, entre ellos agresión sexual, abuso sexual de menores y agresión indecente a una niña menor de 16 años, de acuerdo al diario New York Post. Al mismo tiempo, el jurado no lo encontró culpable de los otros 10 cargos de contacto o comunicación ilegal con la menor en cuestión. Durante la deliberación, el jurado pidió al juez ver fotos y videos de la niña, quien se encontraba en la sala de la corte en el momento de leerse el veredicto. Actualmente, la joven tiene 17 años y reside en la Florida, de acuerdo a la estación local WPXI. La adolescente testificó que tuvo relaciones sexuales con el acusado en su auto afuera de su hogar horas antes de uno de sus juegos, según el diario The Pittsburgh Post-Gazette. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vazquez fue arrestado en el 2019, luego de que la madre de la pequeña encontrara una fotografía del deportista en paños menores en el teléfono de su hija. De acuerdo a la denuncia, Vázquez y la joven empezaron una relación a través de sus redes sociales, en las que intercambiaron mensajes explícitos. Felipe Vazquez 2019 Pittsburgh Pirates Photo Day Felipe Vazquez | Credit: Tony Firriolo/MLB via Getty Images Tras su arresto, el exlanzador fue puesto en licencia administrativa por la Liga Mayor de Béisbol (MLB), lo que llevó a poner fin a su carrera de cinco años. Durante el juicio, Vázquez mantuvo que ignoraba que la niña fuera menor de edad y aseguró que mantuvo relación con la adolescente creyendo que era adulta. Así mismo, la defensa argumentó que la menor engañó al deportista haciéndolo creer que era mayor de edad e incitándolo a participar en actos sexuales, según CBS Sports. Vázquez, además, enfrenta cargos criminales en Missouri y la Florida en relación con la misma menor. Esos juicios aún están pendientes. El exlanzador conocerá en los próximos 90 días la pena que deberá cumplir, que puede ser de varias décadas tras las rejas.

