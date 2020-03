¡Felipe, rey de España, renuncia a su herencia! A raíz de las investigaciones que se llevan a cabo alrededor de la fortuna de su padre, Felipe VI anunció en un comunicado oficial que renuncia a la herencia del rey emérito Juan Carlos... ¡Y le priva de su sueldo! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ante las abrumantes pruebas que están surgiendo a raíz de la investigación iniciada en España en torno a la fortuna del rey emérito Don Juan Carlos, su hijo, el rey Felipe VI, anunció este domingo en un comunicado que renuncia a la herencia que personalmente pueda corresponderle y además le retira la paga que tiene asignada de la corona a su propio padre. Image zoom Esta investigación al anterior rey de España creció a causa de un pago irregular de más de cien millones de dólares que Juan Carlos I recibió de manos de Arabia Saudí el pasado 2008. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Según explica la BBC, en la prensa suiza trascendió que allí se realizó la susodicha transacción financiera y están intentando averiguar si ese dinero está relacionado con el pago relacionado con el contrato que la familia real de Arabia Saudí otorgó a un consorcio español para la construcción del AVE (tren de alta velocidad) entre Meca y Medina. Image zoom En su comunicado, el rey Felipe VI aseguró que renuncia a: “cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la lealtad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona”. Image zoom Momentos difíciles para España, país asolado por el coronavirus. La misma reina Letizia tuvo que ponerse en cuarentena hace aproximadamente una semana y muchos miembros del gobierno han contraído la enfermedad. Ahora, todo el país está encerrado en casa y aislados en cuarentena, por orden del presidente y para tratar de evitar la catástrofe que acontece en Italia. Advertisement

