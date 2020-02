¡Así han sido las felicitaciones subidas de tono de San Valentín de Lupillo Rivera y Belinda! La expareja compartió unos mensajes y fotografías de alto voltaje, llenos de amor pero también de mucha, mucha pasión. ¿A quién iban dirigidos? By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Dicen por ahí que donde hubo fuego del bueno, aún quedan brasas. Con motivo del día del amor y la amistad, los famosos han comenzado a compartir felicitaciones y dedicatorias especiales para sus parejas, exparejas, amigos o, simplemente, para quien quiera darse por aludido. De los primeros en hacerlo han sido Belinda y Lupillo Rivera. Sus escritos y fotografías no han sido una publicación cualquiera. Para nada. La pasión, la sensualidad y, por supuesto, el amor han sido los ingredientes de sus mensajitos compartidos en Instagram. La actriz y cantante compartía unas fotos con un look salvaje, mirada felina y camisa sin abrochar que nos dejaba sin palabras (y aliento) por razones obvias. “Vive el amor sin límites”, escribía picarona. Por ahora, todavía no hay ningún candidato a quien vaya dirigido su mensaje. Su último gran amor conocido es Lupillo, a quien dejó loco de amor tal y como él mismo ha dicho en sus últimas entrevistas. “Es la mujer a la que más he amado en mi vida”, dijo sin filtros a Gustavo Adolfo Infante. Hablando del rey de Roma, él también ha dado de qué hablar con su insinuante dedicatoria con motivo de este día de los enamorados. Como era de esperar, derrochó pasión y su publicación puso las redes a arder. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Encontré este mensajito… ¿qué haré? Feliz día de…”, escribió con emoticonos de carcajadas. Él tampoco tiene con quien celebrarlo pero con esta cama llena de pétalos de rosa y frase que no es necesario repetir demuestra que Lupillo va con todo y no renuncia al amor, a pasarlo bien y a tomarse la vida con humor. La expareja, cada uno a su manera, subió la temperatura al máximo con estas felicitaciones peculiares, diferentes pero que aceptamos con todo el cariño. ¡Feliz San Valentín a todos! Advertisement

