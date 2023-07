Así fue la felicitación de Joe Manganiello a Sofía Vergara en su cumpleaños ¿problemas en la relación? ¿Qué sucede entre Sofía Vergara y su esposo Joe Manganiello? La pareja podría estar atravesando por problemas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofía Vergara y Joe Manganiello Credit: Steve Granitz/FilmMagic/Getty Images El 10 de julio de 2023, Sofía Vergara llegó a su cumpleaños número 51, para celebrar, la actriz se encuentra en la isla de Capri, en Italia, donde acudió con dos amigos a un restaurante donde, además de cantarle la canción tradicional, le tenían preparado un pastel. La famosa no dudó en apagar la vela y pedir que le dieran a degustar el postre de su festejo. "Cumpleaños feliz número 51", escribió Vergara para acompañar el video y las imágenes que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "¡¡¡Tan afortunada de tener a mis mejores amigos en mi restaurante favorito de mi isla favorita!!!". Lo que ha llamado la atención es que la intérprete de Gloria Delgado-Prichett en la serie Modern Family festejó una fecha tan importante sola, debido a que su esposo Joe Manganiello no aparece con ella en ningún momento. También causó sorpresa la fría felicitación por parte del actor ha su cónyuge. Sofia Vergara SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Feliz Cumpleaños Sofía", fue lo único que escribió Manganiello en su cuenta de Instagram. Sofia Vergara Acompañó el mensaje con dos imágenes, una donde se le ve acompañado de Vergara, quien lo abraza del hombre y otra imagen con una especie de escultura en cristal. Además, no cerró la opción de mensajes; lo cual, ha desatado sospechas de problemas en la pareja. Sofia Vergara De hecho, es en la cuenta de la famosa donde los cibernautas la cuestionaron ante la ausencia de su marido. "¿Dónde está Joe? ¿Sosteniendo al perro? Jajaja"; "¿Dónde está Joe, Sofía?"; "Pero ¿y dónde está él?", y "¿Y el esposo?", fueron algunos comentarios. Sofia Vergara Sofía Vergara no ha hecho mención alguna sobre la falta de Joe Manganiello en su celebración; mientras tanto, ella parece estar disfrutando de un nuevo año de vida.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así fue la felicitación de Joe Manganiello a Sofía Vergara en su cumpleaños ¿problemas en la relación?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.