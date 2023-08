El video de Jennifer Lopez para Ben Affleck por su cumpleaños divide opiniones La artista felicitó a su esposo de una forma que dio lugar a posiciones encontradas. Unos ven amor, otros alejamiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ben Affleck acaba de cumplir 51 años y todo el mundo esperaba con impaciencia el mensaje de felicitación de su esposa, Jennifer Lopez, con quien acaba de celebrar su primer aniversario de boda. Desde primera hora, los fans de ambos ansiaban esa dedicatoria amorosa de JLo dirigida a su gran amor. Pero los hizo esperar casi todo el día. Entrada ya la noche, finalmente la cantante sorprendió con un video de unos segundos y un mensaje sencillo y escueto. Como suele ocurrir con las estrellas y las redes, las reacciones al respecto empezaron a lanzarse de inmediato. Unas destacando el romanticismo y originalidad de Jen en su felicitación. Jlo y Ben JLo felicita así a Ben Affleck por su cumpleaños | Credit: (Photo by Michael Tran / AFP) (Photo by MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images) Otros, sin embargo, no quedaron tan satisfechos y vieron en estas palabras cierta seriedad para tratarse de Jennifer, siempre tan romántica y apasionada en cuanto a Ben se trata. "Querido Ben, felicidades, te quiero", escribió junto a este video de ambos en el coche y cantando el tema "(What a) Wonderful world". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Algo sobre llamar a tu pareja por su nombre me entristece. Yo llamo al mío amor, pollito, mi vida, ¡nunca Luis!", escribió una seguidora. Fueron muchos más los que alabaron este amor del destino y la magia que desprende cuando están juntos, sin ver nada malo en el escrito. La pareja ha optado por no dejarse ver en exceso juntos en las redes. Si bien se acompañan en estrenos y momentos públicos puntuales, parece que han elegido no repetir los errores del pasado. Aún así, continúan siendo la persecución favorita de los paparazzi en Los Ángeles, donde viven, y sus imágenes saliendo de casa, de paseo y con sus hijos están a la orden del día. En estos días, Jennifer, quien también cumplió años recientemente, fue fotografiada en uno de sus destinos favoritos, Capri, y en otras zonas de Italia. No había ni rastro de Ben, lo que, una vez más, dio lugar a dudas y cuestionamientos. Con este video, Jen deja claro que están contentos, felices y que ellos marcan los tiempos. Guste o no.

