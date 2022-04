Descubre cómo felicitó Erika Buenfil a su ex Luis Miguel en su cumpleaños Erika Buenfil ha mencionado que tuvo un breve romance con Luis Miguel; por ello, aprovechó para enviarle sus mejores deseos ¿cómo lo hizo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 19 de abril de 2020, Luis Miguel cumplió 52 años. Ante ello, algunos cercanos aprovecharon la ocasión para enviarle felicitaciones. Así, Erika Buenfil, quien, hace un tiempo, reveló que mantuvo un breve romance con el intérprete de "Tengo todo excepto a ti", quiso darle buenos deseos al cantante y lo hizo de una manera muy especial. La actriz dio a conocer una imagen donde se le aprecia al lado de El Sol; ambos se ven muy felices y muestran una amplia sonrisa. "Feliz cumpleaños Luis Miguel", escribió Buenfil para acompañar dicha fotografía que posteó en su cuenta de Instagram. Esta acción fue celebrada por los cibernautas, quienes no dudaron en llenar de elogios a la protagonista de la telenovela Amores verdaderos y de felicitaciones al cantante. "Eso chiquita; marcar presencia, como quien dice estuve ahí y la pasé bomba"; "Feliz Cumpleaños; larga vida para el rey"; "Que bonitos juntos. Feliz Cumple Luismi"; "El mejor cantante de habla hispana; ojalá y vuelva pronto para deleite de sus fans. Feliz Cumple Micky", y "¡¡¡Se veían muy bien!!!", fueron algunos comentarios. Luis Miguel y Erika Buenfil Luis Miguel y Erika Buenfil | Credit: Daniel Knighton/Getty Images; Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes celebraron que ambos estuvieran juntos en algún momento. "Que gran aventura pasaste con él. Momentos inolvidables"; "¡¡¡¡¡Qué grandes recuerdos!!!!! ¿¿¿¡¡¡¡Verdad!!!!????"; "Vaya vaya que guapos estaban en esa fotografía; que calladito te lo tenías"; "La sonrisota de Erika hermosa; hasta yoooo sonreiría así con ¡El Sol!", y "Que hermosa foto, súper química", agregaron los usuarios. Luis Miguel y Erika Buenfil vivieron buenos momentos, y quedaron en buenos términos. Sin embargo, no han vuelto a reunirse, tal como ha mencionado, en diversas ocasiones, la Reina del TikTok.

