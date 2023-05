¿Feid responde a los ataques de Anuel? Un video agrega un extraño capítulo al pleito La aparición de un video en el que supuestamente Feid responde a los recientes ataques de Anuel ha vuelto a agregar leña al fuego a la disputa entre el aparentemente actual novio de Karol G y el ex de la colombiana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La disputa que llevan días protagonizando Anuel AA y Feid sumó este viernes un nuevo y confuso capítulo después de que circulara en las redes un supuesto video del aparentemente actual novio de Karol G respondiendo al ex de la colombiana. "Anuel, ya no es bebesita, es morr", se lee en la pancarta que sostiene Feid, o alguien que se hace pasar por el artista colombiano, en las calles de Medellín. La identidad del portador del cartel no está clara, como señala el canal colombiano RCN, y se sospecha que es un imitador. De todas maneras, el video ha suscitado los aplausos de los fans de Feid luego de que Anuel posara sonriendo con un cartel en el que se leía "F.ck Ferxxo", el otro nombre artístico del colombiano y título de su álbum de 2020. Anuel acompañó la imagen con un video con una especie de dragón de dibujos animados toca una canción cuya letra dice "mama, mama, mamabicho; f...ck you. Yo te voy a kooontar". Además, le agrega este mensaje: "Y esta se la de dedicó a tu novio bebé". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Por ahora Karol G se ha mantenido al margen del pleito. De hecho, ni ella ni Feid han confirmado que sostengan una relación. Tras su separación de Yailin, Anuel ha estado enviando mensajes a la famosa colombiana. Entre otras cosas, el intérprete de "Más rica que ayer" primero le dedicó una canción en un concierto, luego dejó ver que el tatuaje que se hizo en su honor aún lo conservaba y hace solo unos días lanzó el tema "Mejor que yo" que le dedicó directamente a ella.

