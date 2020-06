Feid, que de niño soñaba con ser cantante, triunfa ahora en la música Feid sigue triunfando y tras el éxito de su tema "Por fa" lanza una nueva versión donde incluye a J Balvin, Maluma y Nicky Jam. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siendo niño, Salomón Villadas Hoyos descubrió que su destino estaba en la música. Aprendió a tocar el clarinete, pero decidió abandonarlo para dedicarse por completo al canto e ingresó al coro del colegio en su natal Colombia. Ahora es conocido como Feid, un compositor e intérprete, quien tiene en su haber tres discos que lo han colocado en el gusto del público y cuyos sueños infantiles han superado sus expectativas. “[Dedicarse a otra profesión que no sea la música] no es un pensamiento que existe o haya pasado por mi cabeza”, mencionó Feid a People en Español. “Obviamente sí quería hacer muchas cosas de las que estoy haciendo ahorita, pero no me cabía en la cabeza todo lo que me está pasando. Tener una de las canciones que pegara tanto, colaborar con tantos artistas o ganar respeto son cosas que realmente han sido un sueño para mí”. RELACIONADO: Feid aclara tajante: "Yo no tengo fanáticos" Image zoom Pese a consolidarse como un exponente de la música urbana, el intérprete de “Cuando amanezca” está decidido a probar suerte en otros géneros. Incluso quiere hacer un dueto con Drake, uno de sus cantantes favoritos. “Tengo música de muchos géneros grabada, pero que obviamente no va a salir tanta todo el tiempo”, agregó. “Me encanta experimentar con mi voz porque en este momento no siento que tenga que pensar en un género para hacer una canción, más bien, trato de acomodar mi flow al género que me pongan”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante el éxito de “Por fa”, grabado en colaboración con Justin Quiles, el cantante ha decidido ofrecer una nueva versión remix, en la cual agregó la participación de Maluma, J Balvin y Nicky Jam, y que está disponible a partir de este 26 de junio en todas las plataformas musicales. “Son de lo mejor que hay en el género y en música latina para que hicieran su versión de ‘Por fa’”, explicó. “Que no se pareciera en nada a la original, que fuera una sensación nueva”. Si bien sabe que le falta mucho por hacer en su carrera profesional, Feid disfruta de sus logros mientras prepara su nueva producción musical.

