Fehr Rivas logra su sueño de ser cantante independiente y creador de su propio género musical El cantante mexicano Fehr Rivas poco a poco consolida su carrera musical con temas propios y sin el respaldo de una disquera. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siendo sólo un adolescente, Fehr Rivas descubrió que la música era su gran pasión y compuso e interpretó sus propios temas. Con el tiempo creo un nuevo género al que le llamó Rockmántico donde fusiona el rock con las baladas de amor. "El parteaguas fue cuando hice mis primeras canciones, hubo esa conexión con Fehr Rivas y la música", reveló a People en Español. "En el momento de escribir las primeras canciones, tendría alrededor de 12 o 13 años; y eran muy simpáticas que ya reflejaban lo que traía dentro", relató. "Cuando llegamos a explicar el género Rockmántico, a muchas personas les llama la atención esa mezcla; '¿cómo que rock con romántico?' De repente, sienten que no va mucho de la mano. Más allá de un género musical considero que es una palabra que me da identidad. No inventé el género Rockmántico creo que este me inventó a mí". El joven de 33 años, menciona que su estilo de componer es muy particular porque "primero empiezo a tararear [una melodía] y luego pongo la letra". Asegura, que tras admirar a grandes cantantes mexicanos, no se sentía tan talentoso y comentó en tono de broma que pensó "me voy a dedicar a hacer mis canciones para que nadie note que soy tan bueno". Así, creó una banda y abrió los conciertos de diversos intérpretes. Image zoom Credit: Alejandra Cortés SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tiempo después, con el fin de seguirse preparando se fue a vivir a Estados Unidos, donde ha continuado su camino musical de manera independiente. "Sentía que había algo más que me estaba llamando para crecer como músico, como letrista; así fue como decidí venir a Los Ángeles. Soy muy afortunado de poder decir que estar a Los Ángeles fue una decisión propia, no fue una cuestión social que me empujara a buscar una mejor vida. El hecho de estar en el lugar que tú decides es una bendición", agregó. Image zoom Credit: Alejandra Cortés Ahora Fehr Rivas está promocionando un nuevo sencillo titulado "Yo te espero" que está en todas las plataformas musicales y de video, desde el pasado 5 de marzo, y está teniendo muy buena respuesta por parte del público. Lo cual, "para ser un artista independiente, es algo que me llena de mucha emoción. Porque es un trabajo muy meticuloso y muy entregado en este video y en esta canción". Además, prepara un EP que quiere lanzar el próximo verano y está a punto de arrancar una gira presencial. "Hay que darnos el lujo de soñar; soñar también es con los ojos abiertos", Fehr Rivas "Ha sido un camino bastante largo y también de mucho aprendizaje. Cuando uno realmente pone atención a lo que se está viviendo, se vuelve satisfactorio independientemente de los logros a corto o largo plazo. Considero que el mayor logro es el de la experiencia", mencionó. "Siempre hay que darnos el lujo de soñar; soñar también es con los ojos abiertos. El éxito es poder hacer lo que te gusta y lo más importante para lograrlo es mantenerse fiel a uno mismo".

