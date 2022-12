El músico Federico Zapata queda fuera de la banda Los Caligaris tras polémicos comentarios sobre los mexicanos Federico Zapata quedó fuera de la banda Los Caligaris tras burlarse de los mexicanos en la Copa Mundial de Fútbol. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Federico Zapata quedó fuera de la banda argentina Los Caligaris después de hacer un polémico, comentario en Twitter sobre los mexicanos. El músico había visitado México durante una reciente gira con la banda. Zapata llevaba 10 años en la agrupación musical antes de ser despedido después de esta controversia, reporta El Universal. Todo sucedió en medio de la fiebre de la Copa Mundial de Fútbol, que ganó este año Argentina. El comentario de Zapata se volvió viral y creó indignación. Fanáticos del grupo pidieron que Los Caligaris no fueran parte del espectáculo Vive Latino 2023 después del tuit de Zapata. En su cuenta de Twitter, Zapata respondió a las críticas del comentarista deportivo Paco Villa, de TUDN, quien arremetió contra el arquero argentino Dibu Martínez. Tratando de defender a su compatriota, el músico se expresó de manera negativa sobre los mexicanos. "Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota… dejen de llorar prueben con el fútbol americano o el béisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros… marica", publicó Zapata en Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Federico Zapata Federico Zapata | Credit: Instagram/@zapatafederico El trombonista se disculpó después de su controversial comentario, diciendo que el público mexicano le había dado muchas alegrías. También pidió que no juzgaran al resto de la banda por su declaración en Twitter.

