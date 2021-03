Close

Conoce a las dos bellas hermanas de Fátima Molina La protagonista de la actual telenovela estelar de Univision, Te acuerdas de mí, tiene dos hermanas que son muy parecidas a ella físicamente. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A sus 35 años, Fátima Molina no ha dejado indiferente a nadie con su protagónico en la exitosa telenovela de Televisa Te acuerdas de mí, historia que la cadena Univision transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este, y en la que comparte créditos con Gabriel Soto. "Vera es una mujer que lucha por lo que quiere, por sus sueños, que las dificultades no la van a achicar, al contrario, va a salir adelante pese a todo en momentos muy buenos, en momentos malos… Creo que en esa parte sí me puedo identificar bastante con Vera", contaba la actriz mexicana meses atrás en una entrevista con People en Español sobre su personaje. Fátima ha visto crecer su popularidad en los últimos meses a raíz de su participación en Te acuerdas de mí y con ello también la curiosidad del público por saber más sobre su vida. Una vida intensa en la que ha contado siempre con el apoyo y el cariño incondicional de dos mujeres muy importantes para ella: sus hermanas Reyna y Anna. La mayor, Reyna, es maquilladora profesional y ha sido siempre su ejemplo e inspiración. Image zoom Fátima Molina y su hermana Reyna | Credit: Instagram Reyna "No puedo con lo orgullosa que estoy de ti. Eres un gran ejemplo de constancia, perseverancia, disciplina y sobre todo de amor propio. Eres un ser lleno de luz", fueron las emotivas palabras que dedicó Reyna a la actriz semanas atrás por medio de las redes sociales. Anna, por su parte, es coach personal y también está muy unida a Fátima. Image zoom Fátima Molina y su hermana Anna | Credit: Instagram Anna "Eres pura vida. Por más risas, llantos, tropiezos, logros, bendiciones y calditos de papa, pero juntas", escribió recientemente Anna con motivo del cumpleaños de Fátima. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de que son muy parecidas físicamente, las tres hermanas tienen personalidades completamente diferentes; sin embargo, eso no ha impedido que formen un gran equipo. Image zoom Fátima Molina y sus hermanas Reyna y Anna | Credit: Instagram Reyna Dayana "El mejor equipo, peleas, risas, emociones, vivencias, anécdotas, cada una con su personalidad y esencia. Estoy muy orgullosa de las mujeres en las que se han convertido. No imagino mi vida sin ustedes. Las amo infinito. Gracias por siempre estar", compartió en 2019 Reyna en Instagram.

