Farruko crítico con la polémica de Bad Bunny y el celular de una fan: "Los artistas caemos en ese juego" El cantante puertorriqueño compartió un poderoso mensaje dedicado a sus fans y colegas del género a propósito del video viral en el que se ve al conejo malo arrojar al agua el teléfono de una fanática que intentó sacarse una foto con él sin su permiso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El momento incómodo de Bad Bunny con una fan en República Dominicana en el que el cantante tirara un celular al mar sigue dando agua de beber. Ahora es el cantante Farruko el que se pronuncia sobre el tema y de cómo la fama puede pasar factura a los artistas. El intérprete puertorriqueño de 31 años, que el año pasado anunció que se convirtió al cristianismo, compartió varias historias en su cuenta de Instagram, en las que expresó su preocupación por algunos de sus colegas en el mundo de la música y sobre la importancia de que se recuerde que también son seres humanos. "Ahora que estoy de afuerita veo a la fama haciendo de las suyas con los panas míos. Dios los cuide, mano en mis oraciones los pondré. Unos aborrecidos, otros haciendo lo que sea por no dejar caer está cab…, mano no nos damos cuenta dónde estamos metidos hasta que lo ves de afuera", escribió en su primer mensaje, sin mencionar al Conejo malo. Farruko y Bad Bunny Credit: Michael Tran/Getty Images "El que no esté bien agarrado emocional y espiritualmente, la sobre aceptación tuesta, 'shifla' y jode a los artistas, son seres humanos también y los artistas caemos en ese juego creyendo que esa aceptación es real y para siempre, por eso muchos terminan en depre o quitándose la vida cuando el público dice 'fo' [desdén]", agregó. Mensaje de Farruko Mensaje de Farruko Left: Credit: Instagram / Farruko Right: Credit: Instagram / Farruko Cabe recordar que el video se hizo viral esta semana luego de que el artista boricua haya pasado las fiestas navideñas en el país caribeño junto a su novia Gabriela Berlingeri y amigos. El intérprete de éxitos como "Titi me preguntó" y "Ojitos lindos" no es ajeno a la ola de críticas que ha despertado su comportamiento y compartió un contundente mensaje en su Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo", comentó el artista.

