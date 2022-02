Farruko rompe a llorar en Premio Lo Nuestro frente a sus hijos y habla de su despertar espiritual Farruko ofreció un conmovedor discurso en Premio Lo Nuestro y lloró de emoción frente a sus hijos al hablar de su nueva vida espiritual. "No me estoy despidiendo, solo estoy haciendo una transición en mi vida y van a conocer el mejor Farruko que hayan visto", dijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Farruko emocionó a muchos con su discurso en Premio Lo Nuestro. El cantante puertorriqueño recibió el Premio a la Excelencia Urbana y rompió en llanto al recibir el galardón de manos de sus hijos, que lo acompañaron en el escenario. Farruko cantó con O'Neill el tema "Ki" y luego cantó con Pedro Capó el himno "Gracias". Luego se escucharon fragmentos de temas del reggaetonero como "Pepas" y "Pásame la hookah", que el cantante ha expresado forman parte de su pasado musical, ya que de ahora en adelante sus canciones tendrán mensajes más espirituales. Con un juego de luces que convirtieron el escenario en una catedral, el cantante mostró su nuevo estilo musical tras convertirse al cristianismo. "Me he dado duro contra el piso pero Dios quiere que siga", rapeó Farruko. El predicador y autor Daniel Habif lo presentó en tarima, diciéndole: "Tú has sido un valiente, un sagaz, un tenaz y aunque estás roto por fuera, estás de una sola pieza por dentro". Farruko Credit: (John Parra/Getty Images for Univision) SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Ante los aplausos del público, Farruko rompió en llanto al ver a sus hijos y dijo: "se siente grandioso, se siente glorioso. Y en realidad no he agarrado el premio porque el premio fueron los que me lo dijeron". Farruko Credit: (John Parra/Getty Images for Univision) El artista añadió: "Les agradezco el reconocimiento, les agradezco el cariño por todos estos años, les agradezco por darle de comer a mi familia. Gracias por tantos momentos lindos. No me estoy despidiendo, solo estoy haciendo una transición en mi vida y van a conocer el mejor Farruko que hayan visto". Farruko Credit: (John Parra/Getty Images for Univision) El boricua dedicó unas palabras al pueblo ucraniano, que está siendo masacrado y bombardeado por la invasión de Rusia. "Este momento es la excusa perfecta para hablarles no de religión, hablarles de una realidad. Este mundo se enfría cada día más. No lo digo yo, lo dicen las noticias", afirmó. "Hoy en día la guerra que estamos viviendo en Rusia con Ucrania, muchos inocentes muriendo. En Puerto Rico, mi hermano Ankhal que ahora mismo batalla entre la vida y la muerte en una cama luego de un atentado por disparo. Quizás hoy aquí estamos celebrando mi carrera, pero allá afuera hay mucha gente sufriendo con una necesidad increíble. Quizás tú mismo que me estás viendo a través de televisión, quizás tú el que esta aquí hoy en día también tienes una necesidad. Aunque se sienta gratificante, glorioso, no me glorifico de eso, la gloria se la doy a Dios". Farruko Credit: (John Parra/Getty Images for Univision) Al despedirse, el cantante concluyó: "Ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, perdona y se perdonado y ten compasión de los demás".

