El hermano de Farruko pierde una pierna en un accidente de tránsito El cantante boricua y su familia a travesaron por momentos de incertidumbre luego de un accidente de tránsito que casi quita le la vida a su hermano menor. Mira los detalles. By Leonela Taveras El hermano menor del cantante de música urbana Farruko, Fabián Reyes Rosado, sufrió un aparatoso accidente de en Puerto Rico del que a penas logró sobrevivir y que le costó la amputación de una de sus piernas. El accidente se produjo alrededor de las 5:00 a.m. del pasado domingo en la carretera PR-5 próximo al municipio de Naranjito. Según Telemundo Puerto Rico, Reyes Rosado estaba al borde de la carretera detrás de un auto que tenía problemas mecánicos cuando otro auto que circulaba por la misma vía los impactó por detrás, con lo que el hermano del artista quedó atrapado entre ambos vehículos. El intérprete de "Lejos de aquí" mostró su consternación en un mensaje compartido a través de sus redes sociales, en el que explica que su hermano de 19 años perdió una de sus extremidades, pero que ya está fuera de peligro. También solicitó a sus fanáticos que lo ayuden donando sangre. "Gracias a la misericordia de Dios y las oraciones de ustedes, mi hermano ya despertó y se encuentra fuera de peligro y estable, les agradezco en el alma la fuerza que nos han dado tanto a mi a el y a mi familia en este momento tan difícil donde casi lo perdemos", escribió el cantante. En una emotiva imagen compartida por Reyes Rosadi en su cuenta de Instagram en la que se lo ve abrazado a su hermano mayor, el joven agradeció el apoyo de los seres queridos que han estado pendientes de su estado. En referencia especial a Farruko, aseguró que los dos son "guerreros y no nos tumba nadie". De acuerdo con las imágenes que comparte en redes sociales ambos hermanos, además de su pasión por la música comparten un mismo interés en las motocicletas y la velocidad.

