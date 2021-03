Farina aconseja “que no les dé miedo mostrar” su talento porque “nada tienen que perder” La carrera artística de Farina se diversifica y tras su éxito en la música retoma ahora la actuación y debutó como presentadora de los Premios ASCAP. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gracias al show de telerrealidad Factor X, Farina se dio a conocer como cantante en su natal Colombia. Quince años después de haber iniciado su carrera profesional se siente satisfecha de sus logros y aun cuando asegura "he cumplido muchísimos sueños", va en busca de otros. Sabe que además de perseverar y del trabajo diario hay factores importantes para alcanzar el éxito. Por ello sugiere a quienes quieren dedicarse a la música "que den a conocer sin miedo lo que tienen, lo que ellos sienten que tienen que mostrarle al mundo; que no les dé miedo mostrar [su talento], [porque] nada tienen que perder", advirtió a People en Español. "Utiliza las redes sociales; son muy importantes en este momento de nuestras vidas. Son la plataforma indispensable para mostrar tu talento y a mí me ha funcionado", agregó. "De hecho, mi carrera ha crecido muchísimo gracias a las redes sociales". Una de las metas que la intérprete de "Las nenas" tenía era ser presentadora y gracias a los Premios ASCAP pudo conseguirlo. "Pertenezco a ASCAP. Los ejecutivos vieron mi show en vivo; muchos de ellos hablaron muy bien de mi show y, de hecho, cuando me propusieron presentar los premios me recordaron ese momento en que me conocieron y me dijeron que sería muy lindo para ellos que fuera quien presentara los premios este año", reveló. Farina, cabello, premio lo nuestro 2021 Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Se] está premiando y honrando a todos estos escritores que muchas veces la gente no se da cuenta de que existen. Salen siempre los artistas; el artista se lleva todo el crédito, pero muchas veces la gente no sabe quién ha escrito esa canción", explicó. "Tener esa oportunidad y ese honor de entregarle este premio a ese escritor que se ha fajado toda su vida por hacer el hit para 'X' artista para mí es muy especial". Farina Pao Paucar Franco, nombre real de la cantante, continúa su carrera en ascenso y muestra otras aptitudes. Retomó la actuación y filma su primera cinta titulada Flow Calle, en la que interpreta el papel principal de Giselle. "Retomar la actuación en esta película, en la que soy protagonista, en mi corazón no sé qué me ha pasado, pero está esa sed de seguir actuando. Me he enamorado del cine completamente", confesó. "A veces me siento muy cansada, a veces no duermo; pero digo: 'Bueno, esto es lo que yo pedí, aquí está, tengo que seguir' " Farina Además, Farina está próxima a lanzar un nuevo disco que realizó en colaboración con Arcángel y que cuenta con seis temas que asegura serán del agrado del público. "Estoy pasando un momento tan lindo en mi carrera. Las entrevistas, presentar unos premios, ser protagonista: lo soñé y lo estoy tocando, lo estoy alcanzando". "A veces me siento muy cansada, a veces no duermo; pero digo: 'Bueno, esto es lo que yo pedí, aquí está, tengo que seguir' ", expresó. "Este negocio cada vez está creciendo más y tengo que sacar la energía, la fuerza y dar cariño a todas las personas que se toman su tiempo para saber más de mí, saber más de mi proceso". En la entrega de los Premios ASCAP, que se llevaron a cabo este lunes 22 de marzo, Daddy Yankee se llevó el galardón al compositor del año. Mientras la canción del año fue "Tusa". Otros ganadores fueron los temas "¡Ay Dios mío!", "Si me dices que sí", "Blanco", "Caramelo" "Bonita", "Hawái" y "La mejor versión de mí", entre otras.

