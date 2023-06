¡Fans de Shakira aseguran haber encontrado a Gerard Piqué en su nuevo vídeo! "Copa vacía" ya está aquí al igual que su video. Los seguidores de la artista han estudiado cada milímetro ¡y esto es lo que han visto! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira y Manuel Turizo Shakira y Manuel Turizo en "Copa vacía" | Credit: IG/Shakira Video Copa vacía Apenas lleva 11 horas publicado en Youtube y "Copa vacía" ya ha batido un nuevo récord. Hasta el momento de este artículo roza los 4 millones de visualizaciones, y esto apenas acaba de empezar. Shakira lo ha vuelto a hacer, esta vez con Manuel Turizo, con un tema y con un video que, como era de esperar, ha dado mucho juego a la imaginación de quienes lo escuchan y ven. Por el momento, algunos seguidores de la artista aseguran haber visto a Gerard Piqué en el clip en el que la colombiana se mete en el papel de sirena. ¿Cuál es la escena en la que han señalado la presencia del exfutbolista? Pues en una de todo menos agradable. En realidad más que verle, lo que han hecho es compararle con uno de los personajes que aparece al inicio. Mientras Shakira, quien se encuentra en la lista de los 50 Más Bellos de People en Español, se muestra algo perdida y vacía al comienzo de esta historia de ficción, tumbada sobre un mar de suciedad y basura, entra en escena una rata olisqueando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Shaky, bebé, no sabía que en el video iba a salir el Narciso del Sal-Piqué", le expresó un seguidor junto a varios iconos de ratas. "Salpiqué es la rata", "Cuando vi la rata pensé lo mismo", escribieron algunos. Shakira Credit: Jaume De Laiguana Las especulaciones sobre si la letra está llena de dardos hacia el deportista también han se han multiplicado con el paso de las horas. Líneas como "Quedo con ganas de más, queriendo beber, y una copa vacía", donde habla de la insatisfacción, han sido traducidas por algunos como indirectas directas. Pero, una vez más y como está pasando en las recientes canciones de Shakira, son, acertadas o no, tan solo interpretaciones.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Fans de Shakira aseguran haber encontrado a Gerard Piqué en su nuevo vídeo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.