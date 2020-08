¡Fanáticos de Erika Buenfil amenazan de muerte a Juan José Origel!

El periodista Juan José Origel sufrió la furia de la reina mexicana del Tik Tok, cuando Erika Buenfil habló de él, no precisamente en muy buenos términos, durante una reciente entrevista con Fernanda Familiar para su programa de YouTube.

Después de que el primero criticara las famosas apariciones de la actriz en la popular red social, así explotó Buenfil al respecto mientras conversaba con Familiar:

Image zoom Erika Buenfil Mezcalent

“No lo voy a perdonar. Que él reflexione y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, porque él no me paga un bistec y no me ha pagado una colegiatura de Nicolás Buenfil. Porque es mío y porque soy una chingona y lo saqué adelante y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni dónde vivo ni cómo”. Y se quejó: “Me sigue doliendo porque yo creía que era mi amigo”.

Image zoom Erika Buenfil y su hijo Instagram Erika Buenfil

Después de eso, sus fans arremetieron contra el periodista de tal forma que un asustado y dolido Origel sintió la necesidad de colgar un video en sus redes, ya que Erika Buenfil le ha bloqueado.

“Qué fácil es hablar y decir y llorar….”, comentó la víctima de los fans de la actriz. “En ese video la señora Erika Buenfil me tacha de hocicón, de que he hablado de su hijo”, dijo refiriéndose al origen del conflicto.

“Si me demuestras, si me compruebas que yo haya hablado una palabra de tu hijo, bien o mal, o lo que tú quieras, si yo he hablado de tu hijo, en alguna ocasión, en algún programa”, instó Origel a Buenfil, “entonces acepto todas las ofensas y todo lo que me has echado encima con tus seguidores, porque ya me quieren matar, ya quieren matar a mis perros, todos los días estoy recibiendo amenazas y groserías de parte de toda la gente que me echaste encima”, se lamentó.

Image zoom Erika Buenfil y su hijo Instagram Erika Buenfil

“No puedo hablar con ella porque obviamente me tiene bloqueado y no le puedo hablar después de una amistad de tantos años”, aseguró.

“¡Erika Buenfil! ¡Por mi madre santa que está en el cielo! ¡Los juro a todo el mundo que nunca he hablado del hijo de Erika Buenfil! ¡Jamás! Ni lo conozco ni tendría yo por qué hablar de él...”, exclamó comprensivo alegando un malentendido.

“Pero lo de tu hijo que me lo echaste en cara y me llamaste hocicón, ¡eso sí no te lo voy a perdonar porque no lo dije, no hablé nunca, nunca de tu hijo!”, explotó nervioso ante la situación de acoso que está viviendo.