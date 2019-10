¿Qué pasará con la audiencia de El señor de los cielos? ¡Los fans hablan! Los fans de Rafael Amaya están poco contentos puesto que ya el actor mexicano que fue el rostro de la historia por varios años no estará será más el protagonista de la serie. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El primer capítulo de la séptima temporada de El señor de los cielos fue estratégico para la cadena Telemundo al ‘matar’ al personaje de Aurelio Casillas ya que la noticia está en boca de todos. Sin embargo, los fans de Rafael Amaya están poco contentos puesto que ya el actor mexicano que fue el rostro de la historia por varios años no estará será más el protagonista de la serie. “Yo no lo veré más si me quitan a Aurelio casillas no puede ser todas las veo por el y la verdad los demás trabajan bien, pero sin él no me gusta”, comentó una internauta en la imagen que Carmen Aub compartió en sus redes sociales con su “papá” en la serie. “El Señor de los Cielos no es lo mismo sin Aurelio Casillas”, escribió otra persona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otro lado, muchos comentaron que no sería lo mismo sin el actor y que fue por gusto la agonía de esperar a una nueva temporada. “Que decepción la mayoría miramos el señor de los cielos por Rafael Amaya y sin el ya no sirve la telenovela que triste que nos hicieran esperar tanto para ver qué ya no iba a estar en la novela”. El revuelo comenzó luego del desenlace del primer capítulo. Varias celebridades comenzaron a compartir sus fotos despidiéndose del personaje. El personaje, que permanecía en estado de coma desde la temporada pasada, fue sometido durante el primer episodio a un procedimiento experimental para conseguir que despertara del coma antes de que sus enemigos lograran encontrarlo, pero desafortunadamente no tuvo los resultados esperados y el narcotraficante dejó de aferrarse a la vida tras entrar en paro cardiaco. Pero lo que todos se preguntan es: ¿dónde está Rafael Amaya? El actor está desaparecido de las redes sociales. Su última publicación fue de abril del 2018 cuando empezaba la temporada pasada de la serie. ¿Cuántos quieren que vuelva? Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image ¿Qué pasará con la audiencia de El señor de los cielos? ¡Los fans hablan!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.