Fans de Belinda rompen a llorar con este mensaje de la artista La cantante tocó los corazones de sus seguidores y también de quienes la conocen más, como su novio Christian Nodal, con este gesto en plena Navidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras algunos muestran cuáles han sido sus regalos de Navidad con los que disfrutar de una vida más cómoda y a lo grande, otros, como Belinda han dado un paso más allá. Uno muy especial. La decisión de la cantante mexicana para estas fiestas ha generado lágrimas de pura emoción entre quienes la admiran y su entorno más cercano. Por medio de un video conmovedor, la intérprete de "La niña de la escuela" ha compartido un mensaje y un gesto que ha sido aplaudido por todos. Una acción con la que ha puesto en práctica a lo grande la magia de la Navidad. La prometida de Christian Nodal se acercó a los más necesitados, niños y ancianos, no solo para repartir los regalos que no tienen sino para darles algo mucho más importante: el amor que les falta. Su gesto con pequeños y mayores provocó la reacción inmediata de sus seguidores que resaltaron su humanidad y humildad más allá de la fama, el dinero y los éxitos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La vida se trata de momentos, momentos que tú tienes oportunidad de transformar, lo más bonito de la vida llega cuando menos te lo esperas, gracias por llenarme el corazón de amor", escribió Belinda junto a este video. Belinda Belinda | Credit: Mezcalent De los primeros en dedicarle unas bonitas palabras fue su futuro esposo, quien le agradeció por tener un "corazón bello". "Inspiración a seguir creyendo", "Reconfortas nuestros corazones", "Eres un ángel", prosiguieron sus fans ante la sensibilidad de la artista. Con sus presentes y, especialmente, su compañía a los más necesitados, la cantante sembró amor, alegría y esperanza. ¡Gracias Belinda!

