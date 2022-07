Fans de Anuel vuelven a abuchear a Yailin y aclamar a Karol G en un concierto en España Un sector de los seguidores de Anuel parece que siguen sin aprobar que su esposa Yailin La más viral comparta el escenario con él. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La historia se repite en cualquier escenario que pisa el reguetonero Anuel AA. Algunos de sus fanáticos parece que no superan que la colombiana Karol G ya no figure en su vida, y que ahora sea Yailin La más viral la que protagonice sus presentaciones. Luego de que los fanáticos aclamaran a la 'bebecita' – apodo de Anuel para Karol- durante un concierto en Las Vegas, NV, la trapera dominicana volvió a vivir otro penoso incidente. Durante el concierto del cantante en España, este invitó a su mujer a subir al escenario, pero en cuanto Yailin pisó la tarima, los asistentes gritaron el nombre de la colombiana a todo pulmón. Anuel hizo todo lo posible para que su esposa recibiera la aprobación y aplausos del público, incluso hasta pidió "una bulla para Yailin", pero el público español no cedió. Al contrario, gritaron más fuerte y al unísono el nombre de Karol G, según videos del momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El incómodo momento se volvió viral, mostrando el rostro desencajado de la trapera. Anuel no pudo más que abrazar a su esposa, como intentando protegerla del suceso. En tarima, Yailin hizo su mejor esfuerzo por agradar a los asistentes con su peculiar baile y extrañas intervenciones musicales. La ruptura del cantante con la Bichota definitivamente ha afectado a sus fanáticos, que se niegan a aprobar su relación con Yailin a pesar de haberse convertido en su esposa. Annuel y Yailin Annuel y Yailin | Credit: Anuel AA/Instagram Hace alrededor de una semana, Anuel tuvo un desliz público al referirse a su exprometida durante uno de sus conciertos. En medio de su presentación, el cantante mencionó a las 'bebecitas', e inmediatamente intentó corregir su error mencionando el apodo de su esposa. "Todos esos bandoleros y todos esos delincuentes de esas bebeci…de esas chivirikas, las bebecitas no, las bebecitas ya no conviven, ya no corren aquí. Todas esas chivirikas", dijo. Esa no ha sido la primera vez que el cantante menciona a Karol G. Al principio de su gira titulada Leyendas nunca mueren, Anuel se refirió claramente a su exnovia. "¿Dónde están todas las bebecitas?", preguntó, corrigiendo inmediatamente su error. "¿Dónde están todas las chivirikas?". Sus fanáticos reaccionaron ante su inocente error, opinando que, a pesar de su sorpresivo matrimonio, el cantante aún no supera a la colombiana. ¿Será?

