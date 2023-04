¡Los fans de Anuel AA se sorprenden al ver este detalle en sus pies! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería pies de anuel aa Credit: Jerritt Clark/Getty Images for Amazon Music Anuel se quitó los tenis y la forma en que lucen sus pies dejó a todos con la boca abierta Empezar galería Los pies de Anuel AA asombran anuel aa pies zapatos tatuaje yailin Credit: Anuel AA IG El cantante Anuel AA publicó algunas fotos en sus redes sociales para promover su nueva línea de zapatillas deportivas en asociación con Reebok. Lo que el exponente del género urbano no se imaginó es que sus pies se iban a robar el protagonismo. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuel muestra un curioso detalle en sus uñas anuel aa pies zapatos tatuaje yailin Credit: Anuel AA IG Luego de quitarse los tenis, sus fans pegaron el grito al cielo por un curioso detalle en sus uñas. ¡Están pintadas de negro!

Muchos cibernaturas quedaron con el ojo cuadrado ante el peculiar estilo del ex de Karol G. 2 de 7 Ver Todo El nuevo look de Alejandro Fernández Alejandro Fernández abre la Feria de Puebla 2023 estrenando look y con sus temas "Sin Tantita Pena” Credit: Mezcalent Alejandro Fernández abrió la Feria de Puebla 2023 estrenando look y con sus temas "Sin tantita pena", "Estos celos", "Estuve" y "Hoy tengo ganas de ti". 3 de 7 Ver Todo Anuncio Rauw Alejandro en la alfombra El cantante Rauw Alejandro posando en la alfombra de la premiere de Guardians of the Galaxy Vol 3, que estrena en salas de cine del país el 5 de mayo. 4 de 7 Ver Todo Protagonistas de Quiero tu vida Zuria Vega, Erick Elias, Bárbara de Regil, Jesús Zavala y Natalia Tellez en la presentación de la película "Quiero Tu Vida Credit: Mezcalent Zuria Vega, Erick Elias, Bárbara de Regil, Jesús Zavala y Natalia Tellez en la capital mexicana en la presentación de la película Quiero tu vida (Vix+), que estrena el próximo 3 de mayo. 5 de 7 Ver Todo Karina Banda y Carlos Ponce sonrientes Karina Banda y Carlos Ponce asisten como invitados al estreno previo de la película "Quiero Tu Vida" Credit: Mezcalent Los presentadores de Enamorándonos la isla, Karina Banda y Carlos Ponce, también se dieron cita al estreno previo de la película Quiero tu vida. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Stephanie Salas es DJ Stephanie Salas retoma su carrera musical como DJ con una nueva versión del tema "Horizonte De Estrellas" Credit: Mezcalent Stephanie Salas retomó su carrera musical como DJ con una nueva versión del tema "Horizonte de estrellas", el cual Miguel Bosé hiciera famoso en la década de los 80. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

