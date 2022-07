Fanáticos de Shakira enfurecen con J Balvin ¿Qué pasó? Los seguidores de Shakira explotan contra el reggaetonero colombiano J Balvin en las redes sociales. ¿Qué causó su enojo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los fanáticos de Shakira han enfurecido con J Balvin. Los artistas colombianos siguen triunfando a nivel mundial, pero algunos seguidores de la intérprete de "Te felicito" han criticado al reggaetonero por supuestamente menospreciar a Shakira. El intérprete de "Mi gente" publicó un video en sus redes sociales expresando su orgullo por Colombia. "Orgulloso como un hp de ser colombiano", escribió José Álvaro Osorio Balvin junto a un collage de imágenes resaltando las maravillas y los talentos de su país. ¿Quién fue la gran ausente en este tributo? ¡Shakira! En el video vemos a James Rodríguez metiendo un gol, a la actriz Sofía Vergara brillando en Hollywood, a Karol G conquistando escenarios, Betty La Fea y hasta Maluma es celebrado. El video incluye un fragmento de la presentación del Super Bowl de JLo, donde aparece J Balvin, pero donde no aparece por ningún lado Shakira, la otra gran protagonista del Super Bowl. Shakira y J Balvin Credit: Cindy Ord/NBCUniversal/NBCU Photo Bank via Getty Images; Phillip Faraone/Getty Images for Fanatics "Como siempre menospreciando a la mayor representante de Colombia, a Shakira", escribió una seguidora de J Balvin en Instagram. "Pensé que en el super bowl ibas a sacar a Shaki", comentó otra junto a un emoji de carita llorando. Muchos se han preguntado porqué J Balvin no ha colaborado con Shakira aún, si su compatriota ha grabado temas con otros reggaetoneros como Maluma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de los fieles fanáticos de Shakira no se hicieron esperar al no ser mencionada la estrella colombiana en el tributo de J Balvin a su país. "No te puedes apropiar de un show donde fuiste como invitado, no como acto principal J Balvin. El Super Bowl 2020 fue de Shakira", comentó en Twitter un seguidor. La legión de fanáticos de Shakira también compartió el siguiente mensaje en Twitter. "El mundo necesita entender que J Balvin es un ser humano terrible, envidioso e ingrato. Jamás debemos asociarlo con Shakira, porque Shak es un ángel que conquistó el mundo entero con su humildad y talento, que le falta a este ratón. ¡Shakira no necesita probar nada a nadie!", opinaron. Hasta ahora J Balvin no ha reaccionado a estas críticas en redes sociales, y Shakira se ha mantenido alejada de esta controversia.

