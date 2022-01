Fanáticos de Ana De Armas demandan a Universal por $5 millones por sacar a la actriz de una película Fanáticos de la actriz cubana Ana de Armas han entablado una demanda millonaria en contra de Universal por esta razón. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fanáticos de Ana de Armas mostraron su descontento cuando la actriz fue eliminada de una película. Dos fanáticos de la actriz cubana demandaron a Universal por $5 millones por incluir a Ana en el trailer o avance de la película Yesterday pero no sacarla en la película, reporta PEOPLE. La demanda alega que Universal usó publicidad falsa y engañosa ya que la actriz aparece en el avance pero no el corte final de la historia. Conor Woulfe (de Maryland), de 38 años, y Peter Michael Rosza (de California), e 44 años —dos fanáticos de Ana de Armas— demandaron a Universal porque alquilaron la película en Amazon Prime tras ver el trailer con Ana, y sufrieron una decepción al notar que su estrella favorita no aparecía en la cinta. La película, del 2019, cuenta la historia de un mundo en el que todos se han olvidado de la banda británica Los Beatles, excepto un hombre (interpretado por el actor Himesh Patel), quien se hace famoso pretendiendo que los éxitos musicales de "los fabulosos cuatro" de Liverpool son creados por él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana De Armas Credit: (Pascal Le Segretain/Getty Images For Louis Vuitton) En la película, Ana de Armas iba a interpretar al personaje de Roxane, quien sería una chica que el protagonista Jack Malik estaba tratando de conquistar, y a quien le llevaba serenata. Sin embargo las escenas de Ana fueron cortadas y no llegaron a la pantalla. Ana De Armas Credit: (Sean Gallagher/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images) El guionista Richard Curtis dijo a CinemaBlend que el público no quería que el personaje de Jack tuviera otro amor que no fuera su novia en la película, interpretada por Lily James, por lo que decidieron cortar las escenas de la actriz cubana. "Ese fue un corte muy traumático porque ella era brillante, realmente radiante", añadió Curtis sobre Ana de Armas. "Eran unas de nuestras escenas favoritas de la película pero tuvimos que cortarlas" por el bien de la obra entera, expresó el guionista. PEOPLE contactó a representantes de Ana de Armas y de Universal, y aún no han ofrecido sus reacciones.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fanáticos de Ana De Armas demandan a Universal por $5 millones por sacar a la actriz de una película

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.