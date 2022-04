Mujer se quitó la ropa en concierto de Ricardo Arjona ¡Esta fue la reacción del cantante! La chica se empezó a quitar la ropa mientras cantaba el tema "desnuda" ¡Muchos han aplaudido la reacción de Ricardo Arjona! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mujer se quita la ropa en concierto de Ricardo Arjona Credit: Alexander Tamargo/WireImage Tremenda sorpresa se llevaron los fans de Ricardo Arjona cuando una mujer se empezó a quitar la ropa durante el concierto que ofreció en Dallas, Texas. El suceso aconteció mientras el cantautor guatemalteco, quien hace unas semanas tuvo que suspender conciertos en Europa tras dar positivo a la Covid-19, interpretaba su éxito musical "Desnuda" la noche del pasado viernes. Según se aprecia en el video que publicó la cuenta de Instagram del programa de televisión El gordo y la flaca (Univision), la mujer empezó a despojarse de su ropa desde el asiento donde se encontraba, ante el asombro de los espectadores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reacción de Arjona mientras fan se quita la ropa Si bien muchos quedaron en shock ante la acción de la muchacha, quien bailaba y coreaba el tema musical luciendo un conjunto de lencería color blanco desde su asiento, Arjona manejó el suceso de la manera más profesional. Seguramente notó a la chica, quien bailaba desde las primeras filas del concierto, pero Ricardo siguió cantando como si nada. "Desnuda, que no hay un ingenuo que vista una flor, sería como taparle la hermosura. Desnuda, que la naturaleza no se equivoca y si te hubiese querido con ropa, con ropa hubieses nacido", entonó. La gira Blanco y Nego Tour 2022 El artista guatemalteco recorrerá varias ciudades estadounidenses como, entre otros, Nueva York, Miami. Los Ángeles, Chicago, y Washington DC. Blanco y negro, el álbum, se asoma como la apuesta más atrevida del artista defendiendo dos de los mejores discos de su carrera grabados en los emblemáticos estudios Abbey Road en Londres.

