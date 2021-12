¡Un fan de Daddy Yankee se hospeda en su casa y enseña cómo es por dentro! Álex J. Méndez, un fan de Daddy Yankee, tuvo la oportunidad de hospedarse en su mansión a través de la plataforma Airbnb y filmar cada una de las habitaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Casa de Daddy Yankee Casa de Daddy Yankee | Credit: Molusco TV/Facebook Le suerte tocó la puerta del joven boricua Álex J. Méndez, un fan de Daddy Yankee que tuvo la oportunidad de hospedarse en su mansión a través de la plataforma Airbnb y filmar cada una de las habitaciones. ¡No te pierdas los detalles de la residencia del intérprete de "Gasolina". Méndez logró reservar una habitación de la gran casa de cuatro cuartos ubicada en Luquillo, Puerto Rico, para pasar la noche del 17 de diciembre. "Logré reservar en el Airbnb de Daddy Yankee. Solo eran tres estadías y caché una", anunció el joven a sus seguidores de TikTok. @@jomar.2000 El tiktoker no solo disfrutó de una cena con un chef privado y de la piscina de la casa, sino que se dedicó a hacer un tour para que sus seguidores también conocieran los espacios más íntimos de la mansión del reguetonero. En varios de los videos compartidos se puede ver la amplia y confortable sala, otra habitación con mesa para jugar billar, la cocina con la presencia del chef y muchos manjares para comer. También el comedor que conecta con la cocina, una sala de televisión con una gran pantalla y cómodos sofás para descansar, y la recámara principal, donde el joven pasó la noche. @@jomar.2000 La casa, decorada por el diseñador boricua Fernando Rodríguez, cuenta con muchos muebles de diseñador, que hacen del espacio un lugar único y con muy buen gusto. A pesar de que otras zonas de la casa se mantienen cerradas, el influencer también se deleitó con la terraza, el gran jardín y las zonas para recrearse. @@jomar.2000 Según Méndez, solo tuvo que pagar $102 para dormir en la casa del famoso reguetonero, quien destinó el dinero a comunidades puertorriqueñas desatendidas que aún sufren los daños causados por los huracanes Irma y María. "Al abrir las puertas de mi casa, quiero compartir la cultura de mi gente, nuestro orgullo y nuestro sabor, además de demostrar lo fácil que puede ser abrir las puertas de tu hogar, con el calor que nos caracteriza a los boricuas", dijo el cantante boricua. La casa de Daddy estuvo disponible para tres reservas individuales de una noche cada una, para un máximo de dos personas, los días 13, 15 y 17 de diciembre por $85 la noche (más impuestos y tasas), en conmemoración de sus más de 85 canciones que han entrado en la lista de éxitos.

