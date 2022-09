Fan se come a besos en la boca a Enrique Iglesias durante concierto y su reacción es criticada El cantante español fue sorprendió con un apasionado beso en la boca de una fan en pleno concierto en Las Vegas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Enrique Iglesias Enrique Iglesias | Credit: Mezcalent / Instagram Enrique Iglesias Enrique Iglesias se encontraba dando un concierto en el Resorts World Las Vegas por la Independencia de México cuando, cuando una fan subió al escenario y sin él esperarlo, le dio apasionados besos en la boca. El cantante entre canción y canción quiso dedicar unas palabras a los mexicanos que allí se encontraban y dijo: "Esta canción la quiero dedicar a toda la gente de México, qué viva la Independencia". Tras ese momento, el interprete de Bailamos se acercó al borde del escenario para darle la mano a los asistentes que estaban en primera fila. En un momento concreto, Iglesias salió del centro del escenario y ayudó a subir a una mujer mientras le decía a la seguridad que la dejase. La fanática no dudó en subir corriendo a la tarima para hacerse una foto con el artista, pero terminó dándole un beso y captó todo en su celular. El propio Enrique Iglesias también quiso compartir el momento en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de followers. Las reacciones de todo tipo no se hicieron esperar: "Ella me representa frente a él", "Agárrame a mi también así Dios Santo", "Si ella pudo, yo también podré ", "Quién fuera ella", "Ella dijo es hoy o nunca más en la vida ", "¡Ay Dios! Quiero ser ella", "¡La favorita de Dios! Hoy conocí la envidia!", fueron algunos de los comentarios de sus admiradoras. No obstante, hubo gente que no aprobó que el hijo de Julio Iglesias no pusiese mucha resistencia al apasionado beso, puesto que a su pareja, Anna Kurnilova, no le iban a gustar las imágenes: "Pienso que lastimas a Anna cuando ella tiene que ver estas escenas", "Ay no, es demasiado. Enrique respeta a tu mujer a Anna. Creo se sobrepasaron demasiados besos y abrazos y por poco y le tocas los glúteos muy mal", "Tu esposa se va a enojar", "Me da pena que su familia vea esto", "¡No me gusta cuando te besan otras chicas! Tus besos solo deben ser para Anna", "Te van a cancelar corazón", "¿Qué no tiene una novia?", fueron algunas de las críticas que también recibió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque seguro que este divertido momento no ha molestado a la extenista, con quien comparte a sus tres hijos Lucy, Nicholas y Mary, y tiene una relación consolidada desde hace muchos años.

