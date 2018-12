Los famosos y el narco: ¿quién le ha cantado a los capos más poderosos?

En 2013 un testigo protegido que trabajó para el cartel de los Beltrán Leyva en México confesó haber contratado a artistas para fiestas privadas entre los cuales se contaba a la Diva de la Banda. En alguna ocasión, cuando a ella la cuestionaron al respecto ella dijo: “Vas a cantar en cierto lugar y te van a pagar tanto’. Yo dije: ‘no, no quiero problemas’. Y lástima, porque hay gente de mucho dinero en México que puede pagar una presentación de Jenni. Pero mejor no me arriesgo”.