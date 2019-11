Famosos y celebridades recuerdan al astrólogo Walter Mercado tras su partida Así se han despedido grandes de la actuación, la música y la televisión de Walter Mercado. Estas han sido sus emotivas palabras para el síquico que nos dejó a los 87 años. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Su marcha nos deja un gran vacío. Sus predicciones nos han acompañado por casi cincuenta años y su ilusión de continuar trabajando le persiguió hasta el último momento. Celebridades del mundo del cine, la música y la televisión han querido despedirle con unas emotivas dedicatorias a través de mensajes en redes. Otros los han compartido en exclusiva con People en Español contándonos lo que el astrólogo significó para ellos. La primera en darnos sus impresiones ha sido Michelle Galván, la última periodista en entrevistarle para su programa Primer Impacto. Estas han sido sus palabras. "Walter Mercado fue una de las principales razones por las que veía Primer Impacto cuando era niña en México. En mi casa se paralizaban todos par escuchar sus predicciones. Cuando lo vi por primera vez en persona en Monterrey, tocó mi cabeza y, entre lo que me dijo resaltaba: ‘un futuro maravilloso te espera en los medios'", cuenta muy emocionada la comunicadora. Dos décadas después volvió a encontrarse con el Rey del Horóscopo, esta vez para entrevistarle. "Fue la última entrevista que concedió al programa que hoy presento, Primer Impacto, y ese reencuentro fue mágico. Le pude decir que lo admiraba, lo quería mucho y que esperaba que nos durara muchos años más. Hoy me duele su partida pero como él señaló: ‘la muerte es evolución'", concluye Galván. Armando Correa, Editor en Jefe de la revista People en Español, también ha tenido unas bonitas palabras para el astrólogo. "Walter Mercado ha sido parte de People en Español desde nuestros inicios. Hemos perdido a un fiel colaborador, alguien a quien nuestro equipo, lectores y usuarios veíamos como un miembro más de la familia. Walter, con sus predicciones, siempre nos dio esperanzas", señaló el director de la publicación. Las redes se han inundado de mensajes de cariño y apoyo a la familia tras darse a conocer esta triste e inesperada noticia. Entre ellos, el de su compatriota, María Celeste Arrarás. "Siempre recordaré los años que trabajamos juntos, tu dulzura, tu conexión con el universo, tus capas y, sobre todo, te recordaré de la manera en que vivías". Otras personalidades como Ana María Canseco, Adamari López y su programa Un Nuevo Día, María Antonieta Collins, Olga Tañón, Jorge Ramos y todas las televisiones y sus programas estrella han querido darle su último adiós en sus perfiles de las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El astrólogo falleció la noche del sábado debido a un fallo renal después de una etapa donde había dado un bajón de salud muy grande. La debilidad de su corazón, que sufrió un ataque en el 2012, y otros percances en su espalda tras una fuerte caída este mismo año, no ayudaron a la mejoría de Walter Mercado. El mundo entero le recordará por su forma positiva y alegre de ver la vida y por siempre promover el amor por encima de todas las cosas. En breve su familia informará de su funeral para que quienes lo deseen le puedan despedir como él se merece. Advertisement

