Famosos víctimas de robo y secuestro en 2019

La ola de crimen que asecha a algunos de nuestros países ha dejado daños irreparables. Los famosos no se salvan de ser víctimas en varios incidentes de violencia. Aquí algunas de sus historias. Alejandro Sandí El actor de de la serie El señor de los cielos (Telemundo) fue secuestrado este domingo tras sufrir un violento asalto. El lunes, las autoridades mexicanas confirmaron que fue liberado. Sandí se encontraba desaparecido desde este domingo por la mañana tras los hechos ocurrieon en las faldas del volcán del Nevado de Toluca, en el Estado de México, y donde también desapareció Frédéric Michel, un ciudadano francés. Esmeralda Ugalde y Vanessa Árias Esmeralda Ugalde, la hermana de la cantante Ana Bárbara, y la actriz Vanessa Árias se encontraban en el mismo incidente. La noticia del asalto y secuestro corrió como pólvora luego de que este lunes ambas actrices recurrieran a sus redes para denunciar que habían sufrido un violento atraco y que lamentablemente su amigo estaba desaparecido. El post omitía al ciudadano galo que posteriormente fue identificado por la Agencia France Presse como Michel. "Gracias a Dios estamos vivas", expresaron las actrices con el rostro enrojecido por el llanto y la voz rota. Alejandra Guzmán La icónica intérprete habría sido víctima en junio de un violento robo ocurrido en su residencia de la Ciudad de México. Detalles compartidos sobre el crimen, añaden que un hombre armado llegó hasta la casa de la estrella e intimidó a uno de los trabajadores para forzar el acceso a la vivienda. Luego de amordazar al empleado de la cantante, el individuo se habría llevado varios objetos de valor y una camioneta. Al parecer, el criminal en cuestión llegó hasta la residencia de la cantante haciéndose pasar por una persona que quería entregar un ramo de rosas para ella. Claudia Álvarez La actriz mexicana decidió usar sus populares redes sociales para hacer público que había sido víctima de robo por parte de su empleada doméstica. "La que 'cocinaba' en mi casa, Gaby. Venía de agencia y toda la cosa y miren, nos terminó robando mucho, mucho, pero mucho", lee parte del mensaje que compartió la actriz acompañando una imagen de la mujer en cuestión. "Vive en San Fernando en el Estado de México. Si la ven, no la contraten", añadió Claudia, quien además pidió ayuda a sus seguidores para difundir su denuncia. Roberto Tapia "Espero que esta lección de vida te ayude a no defraudar ni abusar de las personas que te dan la [mano]. Jamás vuelvas a tomar lo que no es tuyo porque es muy feo hacerse de las cosas que no son de uno", escribió en su cuenta de Instagram en mayo dando pistas de lo que le había sucedido. Al mismo tiempo, Tapia sorprendentemente anunció que terminaba su relación profesional y de negocios con su mánager, quien a finales del año pasado dio a conocer que tanto él como el cantante fueron víctimas de un secuestro express en México. Geraldine Bazán La paz de Bazán se ha vio alterada tras ser víctima de un robo de identidad provocado a través de su móvil. "¡Denuncia! A las 12.30 del día fraudulentamente alguien fue a la compañía de teléfono donde tengo mi servicio celular y requirió un cambio de chip de mi número telefónico, dejándome sin señal en el mío y con intenciones criminales". Montserrat Oliver Monserrat Oliver fue víctima de la delincuencia cuando entraron a su casa, ubicada en la Ciudad de México, para asaltarla. Afortunadamente, para la víctima y su pareja, Yaya Kosikova, estaban fuera de su hogar por lo que no se encontraron con los criminales. Ahora, la conductora habla por primera vez de lo ocurrido. Angélica Rivera Este año, la actriz sufrió un intento frustrado de robo en su casa de Ciudad de México. Así lo ha reportado el sitio web Milenio que además informa de que el asalto ocurría en la madrugada de jueves a viernes. La casa estaba escoltada por miembros de seguridad que en un momento de la noche escucharon un ruido sospechoso. Al acercarse se percataron de que había cuatro individuos intentando entrar en el hogar de la artista. Juan Osorio El reconocido productor de telenovelas fue víctima de asalto y una brutal golpiza en su casa en México. El ex de Niurka Marcos publicó en Twitter un video de una entrevista a Televisa Espectáctulos donde cuenta la pesadilla que vivió. En el video se ve como Osorio tiene una grave herida en la cabeza producto de la golpiza que le dieron los asaltantes. Osorio denunció el asalto en el Ministerio Público y pide justicia. "El día de hoy entraron en mi casa y obviamente hubo de todo, ya te imaginarás. Violaron mi casa los que son amantes de lo ajeno", dijo. "Obviamente te amenazan que te van a matar, todo lo que te puede suceder". Carmen Salinas La querida actriz de telenovelas y teatro denunció en mayo que su familia fue víctima de la ola la delincuencia que atraviesa su país. Su hija, María Eugenia Plascencia fue asaltada y golpeada en las calles de la Ciudad de México.

