Los famosos en sus espectaculares escapadas de invierno Por Alma Sacasa

Geraldine Bazán esquió en Aspen, CO; Bárbara Bermudo recibió el año nuevo con su familia en Park City, UT; y Lele Pons y Guaynaa desprendieron amor en Big Bear Mountain, CA. ¡Mira dónde más fueron los famosos!

Las hermanas Castro

Sofía Castro junto con sus hermanas Fernanda y Regina Castro disfrutaron el mes pasado de unas vacaciones en Aspen, CO. Su novio y su madre también las acompañaron.

Las Jenners

Otro grupo de hermanas que estuvieron en Aspen, CO, el mes pasado fueron Kylie y Kendall Jenner, con su madre, Kris Jenner. La hija de Kylie, Stormi, y el padre de la pequeña, el rapero Travis Scott, tampoco se perdieron la diversión en la nieve.

Maluma

Antes de celebrar su cumpleaños y el lanzamiento de su nuevo disco, el colombiano se divirtió en la nieve.

Geraldine Bazán

Como otros famosos, la actriz mexicana también fue a esquiar a Aspen, CO.

Bárbara Bermudo

La puertorriqueña recibió el año nuevo con su familia en Park City, UT.

Lele Pons y Guaynaa

La pareja confirmó su relación el año pasado con una sesión de fotos en la nieve en Big Bear Mountain, CA.

Vanessa Bryant

Un año después del trágico fallecimiento de su esposo Kobe y su hija Gianna, Vanessa Bryant se llevó a sus tres hijas a divertirse en la nieve en Utah.

Michelle Salas

La hija de Luis Miguel se está divirtiendo con mucho estilo en Vail, CO.

