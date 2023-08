Famosos se unen para ayudar a actriz mexicana que necesita operación por cáncer Rosita Pelayo está luchando por su vida, pero no cuenta con los recursos económicos para practicarse la operación que necesita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Rosita Pelayo reveló que le diagnosticaron cáncer de colon. De acuerdo con su médico, su situación es muy delicada y requiere de una operación urgente, cuyo costo es apropiadamente de 18 mil dólares. Sin embargo, ahora la actriz no cuenta con los recursos económicos para hacer frente a este tratamiento médico, debido a que el dinero con el que contaba lo invirtió en un negocio y su socia está buscando la forma de rescindir el contrato para poderle regresar el monto. "Paty [mi amiga y socia] me ha dicho que iban a hablar con un inversionista, pero me siguen diciendo que lo siguen buscando", explicó Pelayo al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Sí, me han estado depositando mensualmente 12 y 15 mil pesos mensuales [de intereses]; pero eso son los intereses; sin embargo, le he dicho a mi amiga Patricia que yo no puedo vivir con eso porque necesitó al menos 300 mil pesos, al menor eso porque nunca pensé decir esto, pero es de vida o muerte, ya que el doctor me ha dicho que es urgente operarme". Rosita Pelayo Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quien fuera parte del elenco del programa ¡¡Cachún cachún ra-ra!!, reveló que no ha recibido oportunidades laborales; por lo cual, su situación se complica todavía más para reunir el dinero que necesita. Ante ello, Sylvia Pasquel dio a conocer que abriría una cuenta bancaria para que los compañeros y amigos que quieran apoyar a la comediante con algún donativo puedan hacerlo. Rosita Pelayo Ahora, ya salió a la luz la información correspondiente, que diferentes famosos han hecho circular con el fin de reunir los fondos necesarios para la operación de Rosita Pelayo.

