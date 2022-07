Famosos se pronuncian ante la muerte de Fernando del Solar Se dio a conocer que el conductor de origen argentino, Fernando del Solar, falleció este jueves 30 de junio de 2022. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este jueves 30 de junio de 2022, se dio a conocer el fallecimiento de Fernando del Solar a los 49 años. El conductor de televisión tuvo que lidiar por varios años con el cáncer, ya que le fue detectado en 2012 el padecimiento conocido como linfoma de Hodgkin. Ahora, los famosos reaccionaron ante el deceso de quien fuera conductor de emisiones mexicanas como Venga la alegría, Insomnia y Sexos en guerra, entre otros. "¡Nos parte el corazón informar el lamentable fallecimiento de nuestro querido Fernando del Solar!", mencionó la producción del programa Venga la alegría en su cuenta de Twitter. "¡En Venga la alegría enviamos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos!". "Gracias Fernando del Solar por ser un gran maestro para quienes tuviste la generosidad de enseñarles con tanto amor. Es uno día muy triste. Arriba los corazones", dijo Roger González; "'Camino de esperanza y superación personal, se entiende a la muerte como la más grande reafirmación de la vida', decía el conductor, mencionó Joaquín López Dóriga; y "Con profunda pena informó que falleció mi querido Fernando del Solar. Descanse en paz", expresó Pati Chapoy, agregaron en la misma red social. Fernando del Solar Credit: Fernando del Solar Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También algunos conductores del matutino Hoy se pronunciaron en Instagram, ya que Del Solar estuvo algún tiempo como conductor invitado. "Que triste noticia, Fernando del Solar", escribió Galilea Montijo; "¡¡Gran pérdida!! El tiempo que compartimos pude constatar el gran hombre bondadoso y buen compañero que eras… Y sobre todo, ¡ese guerrero incansable que llevabas dentro y tu amor a la vida! ¡Un abrazo a tu familia y seres amados! ¡Mucha fortaleza para seguir adelante! ¡¡Vuela alto al lado de tu padre Fer!! Te recordaremos siempre con mucho cariño!! Descansa en paz", mencionó por su parte Andrea Legarreta. Las muestras de lamento ante la muerte de Fernando del Solar continúan. Cabe destacar de su exesposa y madre de sus dos hijos, Ingrid Coronado, hasta el momento, no se ha pronunciado al respecto.

