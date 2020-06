Famosos se manifiestan ante protestas por la muerte de George Floyd Beyoncé, Khloé Kardashian, Rosalía, Lupita Nyong'o y muchas más celebridades han expresado indignación en medio del delicado momento que vive la nación. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este lunes el país emergió del sexto día de disturbios por la muerte de George Floyd en Minneapolis, Minnesota. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Atlanta se han estremecido ante las protestas de quienes piden justicia para el fallecido ex-seguridad quien murió durante un incidente ocurrido al momento de su arresto el pasado 25 de mayo a manos del policía Derek Chauvin. Ante los extraordinarios sucesos que han ocurrido desde entonces, estrellas como Beyoncé, Rosalía, Taylor Swift y Khloé Kardashian han pedido la palabra para expresarse, incluso, en el caso de Chrissy Teigen, esposa del cantautor afroamericano John Legend, han ofrecido una cuantiosa suma ($200,000, para ser precisos) para ayudar a liberar a quienes han sido detenidos durante las protestas. Necesitamos justicia para George Floyd. Todos fuimos testigos de su asesinato a plena luz del día...no solo le estoy hablando a la gente de color: si eres negro, blanco, marrón y todos los colores en medio, estoy segura que te sientes desesperanzado por el racismo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos. No más muertes de seres humanos sin sentido. No más ver a la gente de color como menos que humanos. Ya no podemos voltear la mirada hacia otro lado. George es nuestra familia y nuestra humanidad. - Beyoncé en redes sociales "Me duele el corazon cuando pienso q a dia de hoy aun hay gente que pierde la vida y es tratada injustamente por el color de su piel. Y quiero usar mi cuenta para decirlo", manifestó Rosalía. "Nunca entenderé porqué nuestra sociedad es racista y aun menos porqué seguimos permitiendo que lo sea. Amémonos, respetémonos, informémonos, preguntemos, aprendamos a hacerlo mejor en nuestro día a día y no permitamos ni callemos injusticias. Black Lives Matter". "Como muchos de ustedes estoy enojada, con el corazón partido y asqueada por el asesinato de George Floyd. Hemos visto esto muchas veces. A la gente negra se le ha discriminado, se le ha victimizado y la han asesinado durante demasiado tiempo, y han demostrado una resistencia sobrehumana ante la constante adversidad. Me resulta incomprensible que estemos en el año 2020 y la gente siga restringiendo, estereotipando, dañando y oprimiendo a la gente de color y que el racismo sean una realidad constante". - Khloé Kardashian, en redes La periodista colombiana Ilia Calderón compartió este video de la actriz ganadora al Oscar Lupita Nyong'o, quien ha cambiado su perfil en redes cubriendo su foto con una cortina negra: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La más contundente de todos ha sido la boricua Roselyn Sánchez quien recurrió a Twitter diciendo: "El país está en llamas, la gente está enojada, herida y se siente derrotada y la burla que tenemos por presidente habla de culpar al [aspirante a presidencia] Joe Biden. A la verdad que hay que ser bien pendejo/a para seguir respaldando a una persona tan repugnante como esa". Según la cadena CNN 40 ciudades han impuesto restricciones nocturnas, once estados han solicitado la intervención de la Guardia Nacional y más de 4,000 personas han sido detenidas en seis días de disturbios. Ciudades como Londres, Berlín, Auckland y Melbourne han visto protestas pidiendo justicia para George Floyd. Por su parte, Chauvin fue fichado oficialmente este domingo por la tarde en la cárcel del condado de Hennepin. Posteriormente se le transfirió al penal estatal de Oak Park Heights donde espera su audiencia ante un juez programada para el 8 de junio a las 2:30 p.m., hora local.

