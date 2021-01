Close

¿Qué famosos ya se han vacunado contra la COVID-19? ¡Mira la lista! Por Leonela Taveras Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Eugene Gologursky/Getty Images; John Parra/Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images Desde que las autoridades de Estados Unidos dieron el visto bueno a la primera vacuna contra la COVID-19 a finales del año pasado, celebridades latinas como José Luis Rodríguez, el Puma, María Elena Salinas e Emilio Estefan, han puesto el ejemplo y ya se han vacunado contra este virus que azota el mundo. ¡Mira las fotos y los mensajes de otros famosos que también lo han hecho! #YoMeVacuno Empezar galería El Puma El cantante venezolano de 77 años en redes sociales que ya fue vacunado contra la COVID-19, convirtiéndose en uno de los primeros artistas latinos en recibirla. A través de su cuenta de Instagram dijo sentirse agradecido por la ciencia. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Emilio Estefan A través de sus redes sociales y con un mensaje esperanzador, el músico y empresario cubano compartió su experiencia para animar a otros a dar ese paso necesario para recuperar la normalidad. “Después de muchas preguntas a los médicos en los que yo confío, todos me aseguraron que podía ponerme la vacuna. Por eso hoy decidí tomar el riesgo y ponérmela para finalizar este año. Y juntos tener una luz de esperanza", comentó. 2 de 10 Applications Ver Todo María Elena Salinas Tras ponerse la vacuna el 11 de enero, la reconocida periodista mexicoamericana usó la etiqueta #nomedolió en su cuenta de Instagram y expresó que sintió un alivio con el hecho de saber que poco a poco se encamina a vivir con más libertad. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio María Antonieta Collins Image zoom Credit: Univision / Youtube La periodista de Univision contó su experiencia tras recibir la primera dosis de la vacuna en una entrevista. “Me dan ganas de llorar porque sé que hay gente que no llegó a la vacuna”, dijo la mexicana, tras explicar la segunda dosis toca el próximo 8 de febrero. 4 de 10 Applications Ver Todo El Dr. Juan Rivera “Finalmente llega una herramienta creada por la ciencia, segura y yo digo que es la luz al final del túnel”, dijo el corresponsal médico de Univision, quien se puso la primera dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer el 16 de diciembre del pasado año y la segunda en enero 6 del 2021. 5 de 10 Applications Ver Todo Ricardo Muñoz Días atrás, el vocalista de la banda mexicana Intocables compartió una fotografía del momento en que se puso la vacuna. “Recuerden no todos se quieren vacunar.... Y a lo mejor queda 1 para ti, infórmate”. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alejandra Ocasio-Cortez La congresista demócrata de Nueva York de origen puertorriqueño también se puso la vacuna a mediados del pasado diciembre y compartió su experiencia en redes sociales. 7 de 10 Applications Ver Todo Martha Stewart La empresaria, escritora y presentadora de televisión compartió esta imagen el 11 de enero, el día en que la ciudad de Nueva York comenzó a vacunas a los mayores de 75 años. "Estoy muy orgullosa y agradecida a los médicos, enfermeras y personal médico que han pasado por encima de la burocracia y la confusión en la distribución de estas importantes vacunas", señaló. 8 de 10 Applications Ver Todo La realeza Image zoom Credit: Photo by Steve Parsons/PA Images via Getty Images La reina Isabel II y su esposo, el príncipe Felipe, recibieron la vacuna contra la COVID-19 el sábado 9 de enero en su residencia del castillo de Windsor, a las afueras de Londres, donde pasan el confinamiento, según informó el palacio real. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ian McKellen El reconocido actor británico de 81 años, protagonista de sagas como El señor de los anillos y X-Men, recibió la primera dosis de la vacuna el pasado 17 de diciembre en Reino Unido. McKellen dijo que se sentía muy afortunado de haber sido vacunado e invitaba a sus seguidores a que confiara en los científicos. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

