Los famosos se despiden de Carmen Salinas con emotivos mensajes Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Carmen Salinas Credit: Instagram (x2) El medio artístico mexicano amaneció de luto este viernes 10 de diciembre con la muerte de la querida actriz mexicana Carmen Salinas, quien perdió la vida a los 82 años de edad. Sus compañeros de profesión no tardaron en lamentar la triste noticia a través de las redes sociales, donde le dedicaron emotivos mensajes de despedida. Empezar galería Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa Credit: Instagram Marjorie de Sousa ¡Qué triste! Mi querida Carmen Salinas, no tengo palabras. Que Dios te reciba con todo el amor que nos diste a muchos. Te quiero infinito. Jamás olvidaré tu alegría y tus carcajadas al grabar. Siempre tenías espíritu de niña y eso nos alegraba a todos. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Ninel Conde Ninel Conde Credit: Instagram Ninel Conde Sé que esa sonrisa hoy brilla más que nunca porque te estás reencontrando con tu amado hijo que es el regalo más grande para una madre. Gracias por el amor de madre que me regalaste a mí y a tanta gente a tu alrededor. Siento un profundo dolor y más por estar lejos físicamente de donde te van a despedir, pero en el amor no hay distancia que impida despedirte como tú mereces… Hasta siempre mi guerrera. 2 de 8 Ver Todo Luz Elena González Luz Elena González Credit: Instagram Luz Elena González Siempre te recordaré así querida Carmelita, con esa gran sonrisa siempre alegrándonos. Mi madre de novelas. DEP. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Maribel Guardia Maribel Guardia Credit: Instagram Maribel Guardia Vuela alto mi adorada Carmen Salinas y gracias por todo el apoyo que me brindaste, por las pláticas divertidas, por las historias, las lágrimas y las risas. Gracias por defenderme y apoyarme. Te quedas en nuestros corazones. Descansa en paz. 4 de 8 Ver Todo David Zepeda David Zepeda Credit: Instagram David Zepeda Hermoso viaje adorada Carmen Salinas. Siempre preocupada por los que no la estaban pasando tan bien, siempre ayudando y con un alma tan bondadosa. Descansa en paz. 5 de 8 Ver Todo Lucero Lucero Credit: Instagram Lucero Siento tanto la partida de nuestra admirada y adorada Carmen Salinas. El cielo está de fiesta recibiéndote Carmelita, que tu viaje sea lleno de luz. Desde aquí te recordamos y aplaudimos siempre. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lucía Méndez Lucía Méndez Credit: Instagram Lucía Méndez Lamento profundamente el fallecimiento de mi querida Carmen Salinas. Mis condolencias para sus seres queridos. Madrina adorada ya estás descansando en paz y con Dios. Fuiste una increíble mujer que dejó una gran huella. Estarás por siempre en nuestros corazones, te mando un abrazo con mucho amor hasta el cielo. 7 de 8 Ver Todo Eugenio Derbez Eugenio Derbez Credit: Instagram Eugenio Derbez Hoy nos toca despedirnos de una mujer que, sin duda, hizo historia en la televisión y cine en México. Con su alegría y amor llenaba cualquier lugar donde estaba y nos contagiaba a todos quienes tuvimos la fortuna de conocerla y trabajar con ella y es así como voy a recordarla. A su familia le expreso mis más sentidas condolencias. No hay forma de no sentir una profunda tristeza. Q.D.E.P. mi adorada Carmelita Salinas. La foto que les comparto es de este año, tuve la dicha y el honor de trabajar con ella en lo que sería su última película: The Valet. Ella hizo el papel de mi mamá y les puedo asegurar que es uno de sus mejores trabajos. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

