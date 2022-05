El lado más sorprendente en la vida íntima de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian Credit: Getty Images Los explosivos reportes sobre el supuesto acuerdo prenupcial de Jennifer López y Ben Affleck han hecho estragos en la red. Pero hay otros famosos que en lo íntimo y personal también tienen sus peculiaridades ¡mira la lista! Empezar galería Jennifer López y Ben Affleck Jennifer Lopez y Ben Affleck Credit: Getty Images Las redes se desestabilizaron al surgir explosivos reportes sobre la supuesta cláusula que la Diva del Bronx le habría puesto en un contrato a su dos veces prometido y que dictaría que comp pareja tienen que mantener un mínimo de cuatro relaciones sexuales cada semana. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Evaluna Montaner y Camilo Echeverri Evaluna Montaner y Camilo Echeverri Credit: Getty Images La cantante, actriz e hija del cantautor Ricardo Montaner dejó a todos boquiabiertos al revelar durante su participación en un podcast que había decidido llegar virgen al matrimonio. 2 de 7 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Getty Images Hace un par de añitos y durante uno de los capítulos del concluido reality Keeping up With the Kardashians la aún esposa de Kanye West, le reveló a sus hermanas que estaba "muy agotada" porque había "tenido sexo como 500 veces al día". Luego se apresuró a explicar que era por el deseo que ella y el rapero tenían de convertirse en padres por segunda vez; ¡la intención es lo que cuenta! 3 de 7 Ver Todo Anuncio Miranda Kerry y Evan Spiegel Miranda Kerr y Evan Spiegel Credit: Getty Images En 2017 la top model y ex de Orlando Bloom reveló al diario The London Times que ella y el fundador de Snapschat —por aquel entonces su prometido— se estaban guardando para el matrimonio y que esperarían a consumar su relación hasta después de pasar por la vicaría. "Es muy tradicional. No podemos...quiero decir, estamos esperando", afirmó tímidamente. 4 de 7 Ver Todo Niurka Marcos e Igor Testamarck Igor testamarck y Niurka Marcos Credit: Mezcalent La cubana es conocida tanto por sus curvas como por su franqueza. Aún así de vez en cuando sigue sorprendiendo. Como cuando en 2018 al hablar de su nuevo novio Igor Testamarck dijo: "Nos querían juntar para que paparazzeáramos, así una farsa, que nos pusiéramos a cachondearnos en cualquier lugar, yo y él, y nos gustó la cosa y nos quedamos como perros, enganchados". Él no se quedó atrás y exclamó que ella era "muy tierna" añadiendo: "A mí me encanta el sexo como ella". Bueno, pues. 5 de 7 Ver Todo Madonna Madonna Credit: Getty Images La ex de Sean Penn y Guy Ritchie se ha caracterizado por hablar sin tapujos sobre el sexo. Por eso nadie ignora las 'perlas de sabiduría' que de vez en cuando deja caer revelando aspectos de su vida íntima, como cuando con 55 años contó que cuando ella se pone "de rodillas, nunca es para rezar"; o más recientemente, con 61 años, diciendo en un concierto en Londres que ella nunca ha estado con un hombre de miembro viril "pequeño". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chrissy Teigen y John Legend Chrissy Teigen y John Legend Credit: Getty Images La pareja, que ha roto cánones con sus posts en redes y no se esconde de las controversias, dejó a todos boquiabiertos con una confesión hecha en 2014 por la modelo a la revista Cosmopolitan revelando que el lugar más extravagante en el que habían realizado el acto sexual era a bordo de un vuelo con rumbo a Tailandia. "Estábamos debajo de una cobija. Ni siquiera estábamos en una de esas cápsulas [de primera clase]. Creo que nos deberían dar un trofeo por eso". 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

