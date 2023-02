Las celebridades reaccionan a la inesperada separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín Personalidades del mundo de la actuación, la música y la televisión compartieron conmovedores mensajes ante el anuncio de la expareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de un comunicado en sus redes que desborda amor y respeto, Andrea Legarreta y Erik Rubín daban a conocer su decisión de separarse. Una noticia que ha tenido la reacción inmediata de anónimos y conocidos. El perfil de Instagram de ambos recibía un sinfín de mensajes de relevantes personalidades del medio del entretenimiento que les agradecían su forma de hacer y decir las cosas. "Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio. Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia", lee parte del anuncio. ANDREA LEGARRETA y ERIK RUBIN Andrea Legarreta y Erik Rubín anuncian su separación | Credit: Mezcalent La sensibilidad y sinceridad de estas palabras le han valido a sus protagonistas el aplauso de quienes consideran que así se deben hacer las cosas. La expareja ha desdramatizado y con este escrito realzan lo importante de resaltar el significado de la familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tienes una hermosa familia y siempre será así, reina", escribió Marlene Favela. "Hermosamente escrito y siempre doloroso, ¡los quiero!", agregó Montserrat Oliver. "Ojalá todas las parejas que se separan lo hicieran en éstos términos basados en el respeto del tiempo que compartieron y el tesoro que Dios les regaló, ¡sus hijas!", expresó Laura Flores. "Desde el amor todo es posible. Respeto total. A su lado siempre", añadió Benny Ibarra. "La vida cambia cada segundo, nada es para siempre. Te quiero y respeto, Andrea", les dijo Maribel Guardia. "¡Aplaudo la valentía y el amor propio de su decisión! ¡Se les respeta, admira y quiere! Les deseo lo mejor, su felicidad", apuntó Mariana Seoane. Andrea y Erik ponen fin a 22 años de relación sentimental, pero no al proyecto más importante que crearon en este tiempo, su familia, de la que han dejado claro seguirá unida de por vida.

