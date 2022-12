Famosos reaccionan a la trágica muerte del DJ tWitch Boss El bailarín y DJ del programa de Ellen DeGeneres se quitó la vida este martes a los 40 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La inesperada y trágica muerte del DJ, bailarín y estrella de TikTok Stephen tWitch Boss ha conmovido al medio del espectáculo, sobre todo a las celebridades que compartieron y colaboraron con el alegre y optimista compañero de Ellen DeGeneres. La presentadora no pudo evitar unirse al puñado de estrellas que se encuentran de luto tras la triste noticia. "tWitch era puro amor y luz. Era mi familia y lo amaba con todo mi corazón, lo voy a extrañar", expresó Ellen en su cuenta de Instagram junto a una conmovedora imagen con el bailarín. "Por favor envíen su amor y apoyo a Allison y sus bellos hijos – Weslie, Maddox y Zaia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN DJ tWitch Credit: Photo by Robin L Marshall/WireImage Por su parte, Jennifer López, honró a su compañero del reality So You Think You Can Dance con una serie de divertidas imágenes, acompañada de un sentido mensaje. "Twitch era una gran luz y una alma hermosa…Estoy en shock y verdaderamente triste. Mi corazón se rompe por [él] su esposa y sus hijos. Enviándoles amor y fortaleza", expresó la cantante. Su amigo Justin Timberlake, quien mantuvo una amistad con el bailarín por más de 20 años, lamentó su muerte y recordó a sus seguidores la importancia del amor propio. "Es desgarrador escuchar que alguien que daba tanta alegría, estaba sufriendo tanto a puerta cerrada. Conozco a Twitch por más de 20 años a través de la comunidad de bailarines, él siempre alumbraba todo. Nunca sabes por lo que está pasando la gente", escribió en su cuenta de Twitter. "Cuídense. Amen a ese human en el espejo. Enviando luz a su familia en este momento de obscuridad y confusión. Se te extrañará Señor". Fue la esposa de Boss, Allison Holker, de 34 años, quien confirmó la noticia de su muerte, la mañana de este miércoles, a menos de una semana de celebrar su noveno aniversario de bodas y luego de darse a conocer que el DJ se había quitado la vida. "Es con el mayor pesar que tengo que compartir que mi esposo, Stephen nos dejó", declaró Holker a People. "Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo, y liderar con amor y luz lo era todo para él. Era la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fans".

