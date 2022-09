Famosos reaccionan al azote del huracán Fiona a Puerto Rico Famosos como Olga Tañón, Marc Anthony, Luis Fonsi, Wisin, Dayanara Torres y Adamari López reaccionan al azote del huracán Fiona a Puerto Rico. ¡Mira las devastadoras imágenes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marc Anthony Olga Tanon Credit: (Kevin Mazur/WireImage) Famosos han reaccionado en sus redes sociales al devastador paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Olga Tañón compartió un video en Instagram mostrando su preocupación por los desastres naturales que azotan al mundo el 19 de septiembre del 2022 en diferentes países. "La realidad señores es que tenemos que orar. Hace un rato en Michoacán, en México, un temblor de 7.6. Hay alerta de tsunami. Que Dios nos bendiga o Dios bendiga al mundo entero porque la realidad es que están pasando tantas y tantas cosas que da miedo", dijo la Mujer de Fuego. Un terremoto de 6.9 impactó a Taiwan, provocando alerta de tsunami. México fue impactado por un terremoto de 7.6 hoy 19 de septiembre, justo en los aniversarios de los terribles terremotos que marcaron al país el 19 de septiembre de 1985 y el 19 de septiembre de 2017. La presentadora Charytín Goyco compartió un mensaje en Instagram tras sentir el sismo en México, donde está de visita. "Aquí ando en Mexico con mis hijos y acabo de vivir esta fuerte experiencia. ¡Dios proteja este país! ¡Amén!", escribió. El huracán Fiona también azotó fuertemente a Puerto Rico, causando inundaciones y graves daños. Famosos como Marc Anthony, Adamari López, Luis Fonsi, Ricky Martin, Dayanara Torres y Wisin reaccionaron a esta fuerte amenaza de la naturaleza a la Isla del Encanto. Marc Anthony compartió en Instagram una foto de la bandera puertorriqueña con un mensaje de aliento. "Mi gente de Puerto Rico, se nos conoce por ser fuertes y por nuestra fe y esta no será la excepción. Mis oraciones están con ustedes", escribió el salsero. Luis Fonsi compartió imágenes de un puente destruido por las inundaciones en la isla causadas por Fiona. "Fuerza a mi Puerto Rico del alma. Somos muestra y ejemplo de un pueblo fuerte y resiliente", escribió el intérprete de "Despacito". El reggaetonero Wisin también mostró su solidaridad con Puerto Rico. "Mi increíble Cayey, mi casa, me levanto viendo estas imágenes y me parten el alma. Necesitamos en este momento más que nunca unirnos cómo pueblo y ayudar a todos los afectados", expresó en Instagram. La presentadora y actriz boricua Adamari López y su hija Alaïa prendieron una vela para orar por Puerto Rico. "Encendiendo una velita para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible para todos los que están sufriendo los embates del huracán Fiona. Los amo y los tengo en mis oraciones", dijo López. La ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres compartió un conmovedor video mostrando el daño a la isla. "Con el corazón roto. Mi hermosa isla vuelve a sufrir... y de la misma manera nos levantaremos con más fuerza. Siempre en nuestras oraciones. FUERZA BORICUA", escribió en Instagram. Por su parte, Ricky Martin compartió en sus Instagram Stories mensajes de apoyo. Ricky Martin Credit: Instagram/ Ricky Martin "Fuerza Puerto Rico y fuerza a nuestros hermanos en la República Dominicana", escribió el cantante ya que Fiona también ha azotado a los dominicanos. El intérprete de "Vuelve" también compartió un video en Instagram llenando de fuerza a sus compatriotas. "Puerto Rico, otra vez nos enfrentamos a otro duro golpe de la madre naturaleza. Pero como en otras ocasiones lo hemos hecho, sé que nos vamos a levantar con más fuerza y con más valentía", dijo Ricky. "Haremos que nuestra islita brille una vez más como siempre lo ha hecho". Estas son noticias en desarrollo.

