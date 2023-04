"No hay palabras. Qué pena tan grande": Famosos reaccionan al fallecimiento de Julián Figueroa Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Maribel Guardia Credit: Instagram Julián Figueroa La muerte este domingo del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian a los 28 años ha causado gran conmoción en el mundo del espectáculo. Los mensajes de condolencia para la actriz costarricense de sus compañeros del medio artístico no se han hecho esperar a través de las redes sociales. Empezar galería Ninel Conde Ninel Conde Credit: Mezcalent Amiga querida, no hay palabras, no las tengo, solo un dolor profundo en mi corazón al saber de tu invaluable pérdida. Te abrazo con el alma y espero poderlo hacer personalmente. Dios dé consuelo a tu alma. Te quiero mucho. Descanse en paz tu amado Julián. Andrea Legarreta Hay mensajes que jamás quisiéramos escribir, no para un joven con tanto futuro, tanta vida por delante. Adorado Julián, siempre caballero y dulce cuando coincidimos, con tantos sueños personales y laborales. Que pena tan grande, que vacío para tus amores. Adorada ami Maribel Guardia te abrazo con el alma. Dios no te suelta mi reina hermosa. Aquí estamos todos los que te queremos. Mucha luz, amor y fortaleza para ti, para la esposa de Julián y su bebé, para Marco y todos sus seres queridos. Vuela alto muchacho lindo. Ahora estarás abrazando a tu papi desde las estrellas. Chiquibaby Maribel, no hay palabras para expresarte nuestra tristeza por la impactante noticia que hemos recibido. Eres una de las personalidades más queridas del medio y tú siempre has tenido más que sonrisas y buena vibra para con tu público y nosotros tus colegas. Te abrazo desde lejos. Te envío mucha luz y fortaleza para pasar estos momentos difíciles en tu vida. Te queremos. Arturo Carmona Mi más sentido pésame mi querida Maribel Guardia. Aquí estoy siempre para ti. Abrazo con todo mi cariño. Julián Figueroa QEPD. Erika Buenfil Con todo el dolor como madre. Lamentablemente leo una noticia muy, muy triste. Mis más sentidas condolencias a Maribel Guardia. Un abrazo muy, muy fuerte. Descansa en paz Julián Figueroa. Laura Zapata Mi adorada Maribel Guardia te abrazo desde el fondo de mi corazón. Dolor tan grande atraviesa tu corazón de madre. Dios te dé fortaleza. QEPD tu hijito y la Virgen te acompañe. Ara Saldívar No lo puedo creer, mi corazón está apachurrado. Qué terrible noticia de verdad. Apenas la semana pasada me escribiste para grabar juntos un tema. "Chuleo siempre va a existir". Gracias por regalarnos tu talento en este proyecto e interpretar a Leonardo Santos como tú solo pudiste hacerlo, y gracias a la vida por dejarme compartir contigo tus últimos momentos, molestarnos y divertirnos como lo hicimos. Mi más sentido pésame para toda su familia. Seguramente ya estás abrazando a tu papá como tanto lo deseabas. Sherlyn Maribel no tengo palabras para reconfortar tu corazón, solo decirte que Julián tuvo un amor infinito de una madre ejemplar. Te amo y te abrazo el corazón hermoso en el que nos has hecho un espacio a todos los que tenemos la suerte de conocerte. Geraldine Bazán Querida Maribel no hay palabra, explicación o razón que pueda reconfortar el alma en momentos así, te abrazo con el corazón. Adamari López Mucha fortaleza Maribel, estarás en mis oraciones. Lo siento mucho, un abrazo repleto de cariño. Laura Flores No hay palabras para describir ni entender tu dolor, solo oración amiga querida. Te abrazo con mi alma y le pido a Dios mucha luz para ti y tu familia. Francisca Creo que hoy todas las mamás queremos darle un abrazo muy fuerte a Maribel Guardia. No hay palabras que puedan calmar un dolor tan grande como perder a un hijo. Descansa en paz Julián Figueroa. Alicia Machado Amiga adorada, no tengo palabras. Lo siento mucho, mis profundas y sentidas condolencias. Osvaldo Ríos Te acompaño en el inmenso dolor amiga y colega querida. Mis más sinceras condolencias y sentido pésame por la repentina partida de tu amado hijo. Estamos contigo en oración.

