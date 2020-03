Famosos reaccionan ante la separación de Aislinn y Mauricio Así reaccionaron celebridades y familiares de la pareja ante la triste noticia de la separación de la hija de Eugenio Derbez y el intérprete de El Chema. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de especularse durante varias semanas con la posible separación de la encantadora pareja formada por los actores Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, ambos decidieron confirmar en sus redes la noticia, mientras pidieron respeto a su intimidad y no cierran la puerta a una posible reconciliación en el futuro. Image zoom También se apresuraron a aclarar que los motivos de la ruptura que se presumen en los medios nada tienen que ver con la verdad y que su relación, pese a todo, es buena. Muy pronto reaccionaron sus familiares y amigos mostrando su apoyo y compresión en estos momentos difíciles para la familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Jaime Camil les dejó este sencillo mensaje: “Los Amo”; Sandra Echeverria escribió: “Bendiciones para los dos. Los queremos”; Omar Chaparro, amigo muy cercano a la familia, les deseó: “Dios con Vds.”; Consuelo Duval fue un poco más específica: “¡Entre marido y mujer NADIE se debe meter!”; Claudia Lizaldi se mostró muy cariñosa: “¡Se les ama porque almas así de despiertas, pocas, BRAVO!” y Andrea Legarreta les deseó: “¡Que sea lo mejor, hermosa!”. “Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa. Y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables. Nunca nos permitiremos llegar ahí. Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja. Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar”, dijeron en el post que anunciaba su separación los papás de Kailani. Image zoom Su post tenía más de un millón de likes apenas 24 horas después de que la pareja lo compartiera en redes, acompañados de la tristeza y la comprensión de sus fans. Advertisement

