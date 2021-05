Famosos reaccionan al triunfo de México en Miss Universo La mexicana Andrea Meza se ha convertido en la Miss Universo de este 2021 y las celebridades ya dieron a conocer su opinión al respecto ¿qué dicen? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El certamen de belleza más importante del mundo, Miss Universo, ha elegido a su nueva soberana, se trata de la mexicana Andrea Meza, quien con 26 años se ha convertido en la tercera representante de su país en portar la importante corona. ¿Cómo han reaccionado los famosos a este triunfo? La primera en reaccionar al triunfo fue su paisana Ximena Navarrete quien ganó este título en 2010. "Muchísimas felicidades por este gran triunfo a nuestra tercera Miss Universo Mexicana Andrea Meza!!!! @MissUniverse que emoción que la corona regresa a México casi 11 años después de que la tuvimos en 2010. Bendiciones, amor y lo mejor para Andrea en esta nueva etapa", escribió en su cuenta de Twitter. Por su parte, Geraldine Bazán también demostró su emoción ante este triunfo. "!!!!México¡¡¡¡ ¡¡¡¡Felicidades Andrea!!!!", mencionó en una de sus historias en Instagram, que acompañó con el video cuando Meza recibe la corona. Miss Universe Miss Mexico Andrea Meza Miss Mexico Andrea Meza | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Jacky Bracamontes dejó al descubierto su alegría. "Felicidades Andrea Meza !!!Hiciste un gran trabajo!!! Todo México está muy orgulloso de ti!!! Y también todas las latinas. ¡¡¡Qué año tan espectacular!!! Miss Universo", expresó en la misma red social. Andrea Meza Lupita Jones, quien fue la primera representante de México en obtener este premio, en 1990, y que está a cargo del concurso para elegir a la ganadora local, en este país, le dedicó diversas felicitaciones. "¡Felicidades Andrea Meza! Luchaste por lograr el sueño que desde chica te acompañaba, tu disciplina y talento te llevó hasta el lugar que hoy ocupaste en Miss Universo ¡Viva México!", comentó en Instagram. "Felicidades", agregó. "Ya eres parte de la historia de México". Y acompañó los textos con imágenes de ambas juntas y Meza con la corona. Marco Antonio Solís también se pronunció. "Andrea Meza, representante de México y originaria de Chihuahua, acaba de ganar MissUniverso. ¡Muchas felicidades!", dijo en Twitter. "¡¡¡¡¡México!!!!! ¡¡¡¡¡México!!!! ¡¡¡México!!! Gana Miss Universo. Felicidades Andrea Meza, una belleza Mexicana para el mundo", manifestó Carlos Rivera en la misma red social. "Miss Universo, Miss México, Andrea Meza. Aplausos", fue el escrito de Erika Buenfil en Twitter. El canciller mexicano Marcelo Ebrard también envió sus mejores deseos en la misma red. "¡¡Felicitaciones a Andrea Meza por su triunfo en el certamen Miss Universo!!". Además, de estos y otras figuras que reaccionaron al nombramiento de Andrea Meza como Miss Universo, equipos de fútbol mexicano y otras instituciones celebraron su éxito.

