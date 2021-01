Close

Vergüenza, enfado y mucha indignación: así reaccionaron los famosos al asalto al Capitolio Olga Tañón, Ricky Martin, Residente y Selena Gómez fueron algunos de los muchos famosos que alzaron su voz contra lo ocurrido en el corazón de la democracia de Estados Unidos: su capital, Washington D. C. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con un profundo sentimiento de rabia y dolor, muchas celebridades recurrieron a las redes sociales para expresar su pesar por el ataque violento al Capitolio de Washington D. C. por parte de seguidores de Donald Trump. Entre los primeros en reaccionar estuvo Olga Tañón, quien denunció este acto de vandalismo con las palabras de "qué vergüenza". ¿Qué hubiera pasado si esto lo hubieran hecho los seguidores de Black Live Matters o los latinos? Preguntaba en su mensaje en el que aprovechaba para llamar "maldito loco" al que ha sido presidente del país hasta ahora. Sus compatriotas Luis Fonsi y Ricky Martin tampoco se quedaron callados, y desde sus cuentas en las redes también denunciaron los actos de violencia y contra la democracia del pasado 6 de enero. El intérprete de "Despacito" comparó los mensajes de Trump de cuando son otros los que salen a protestar a cuando las quejas y actos violentos vienen de sus fanáticos. Image zoom Luis Fonsi Por su parte, Ricky Martin mostró varios mensajes de lo que estaba pasando en Washington acompañados de emojis con cara de enfado. Un sentimiento que comparte su amigo y colega Residente y que hizo llegar a sus seguidores de forma directa y sin pelos en la lengua. "A Estados Unidos solo le falta el wifi un poco más lento y nos acompañan en el tercermundismo", escribió en Twitter. Dicha red social fue un hervidero de comentarios por parte de los famosos que no quisieron ocultar su malestar, pavor e indignación por lo sucedido. Entre ellos, Selena Gómez. "Lo de hoy es el resultado de permitir que la gente con odio en sus corazones use plataformas que deberían unir a la gente y que deberían permitir que las personas construyan comunidades", escribió con gran tristeza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Donald Trump también compartió varios mensajes pidiendo "paz" y un videocomunicado en el que a la vez que llamaba al orden pronunciaba un "los queremos" a quienes llevaron a cabo esta invasión al Capitolio. Ante tal actitud, Twitter, Facebook e Instagram decidieron bloquear la cuenta del expresidente y retirar sus últimos mensajes para "disminuir el riesgo de violencia". ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1346970431039934464%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fverne.elpais.com%2Fverne%2F2021%2F01%2F07%2Fmexico%2F1609980198_796734.html Según Twitter, hasta que Trump no borre los mensajes publicados este miércoles, no podrá volver a utilizar su cuenta oficial.

