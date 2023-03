El mundo del espectáculo llora la muerte de Rebecca Jones La muerte de la actriz Rebecca Jones ha causado una profunda consternación entre sus amigos y compañeros. Su exesposo Alejandro Camacho dio unas declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La madrugada de este miércoles 22 de marzo de 2023, se dio a conocer que falleció Rebecca Jones. Si bien no se ha dado a conocer la causa de su muerte, la actriz tuvo que luchar con cáncer de ovario que le fue detectado en 2017; el cual, logró librar años después, según comentó, tras una serie de tratamientos. Sin embargo, en noviembre de 2022 fue hospitalizada por una neumonía. Reapareció el pasado 7 de marzo y causó polémica por su extrema delgadez. Fue Alejandro Camacho, con quien casada durante 25 años y fue padre de su único hijo, Maximiliano, quien confirmó la noticia según reportó el canal de noticias mexicano ForoTV y el diario El Universal. El actor solamente agradeció, de manera pública, a quienes estuvieron al pendiente de la salud de su exesposa. Por su parte, otros famosos han reaccionado a la muerte de la intérprete de Frida de Gómez en la serie ¿Quién mató a Sara?. Rebecca Jones Rebecca Jones | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Despertar y que se rompa el corazón con esta noticia. Que fortuna conocerte y trabajar a tu lado, escucharte, admirarte y aprenderte. Ejemplo de fortaleza Inspiración Descansa en paz Rebecca Jones", escribió Consuelo Duval en su cuenta de Twitter; "A Rebeca Jones siempre la voy a recordar por su inagotable talento, su gran fuerza en escena, sus carcajadas cuando algo la hacía reír, lo extraordinaria actriz que siempre fue y nuestras pláticas absurdas. Descansa en paz, querida Rebeca", mencionó Héctor Suárez Gomís; "Una enorme tristeza me embarga. Se nos fue la espléndida actriz y mejor amiga Rebecca Jones. A sus familiares les envío un fuerte abrazo", comentó Arlette Pacheco, y "Descansa en paz Rebeca Jones", dijo Verónica Castro. "¡¡Qué tristeza!! ¡¡Cuánto lo siento!! La recordaremos siempre", expresó Mónica Sánchez en Instagram. "¡Ay noooo! ¡Qué triste noticia! ¡Gran ser humano, gran actriz!", escribió Litzy; "Tan pero tan querida", escribió Cecilia Suárez. "Rebe es un ejemplo de cómo disfrutar la vida, tener una gran actitud, divertida, talentosa, inteligente. Que triste noticia", expresó Adriana Louvier, y "Buen viaje querida", mencionó Dominika Paleta. Los funerales de Rebecca Jones se llevarán a cabo en la Ciudad de México, según han informado diversos medios de comunicación locales.

