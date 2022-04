Famosos reaccionan a mensaje de Ángela Aguilar Ángela Aguilar se pronunció ante la controversia desatada por unas imágenes donde se le muestra junto a su supuesto novio. Colegas y amigos no dudaron en opinar al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El jueves 7 de abril de 2022, Ángela Aguilar se pronunció ante la polémica desatada por unas fotografías donde aparece en actitud romántica con Gussy Lau, quien asegura mantener un noviazgo con la cantante. En el mensaje, que dio a conocer en un video que posteó en su cuenta de Instagram, a la joven de 18 años aseguró sentirse triste y vulnerada en su intimidad; por lo tanto, ha decidido tomarse un tiempo para asimilar la situación al abrigo de sus padres. Ante la declaración, muchos famosos se han pronunciado y le han mostrado su apoyo. "Venga hermosa; mujer ejemplar eres, no tienes porque dar explicaciones de cómo vives o de qué manera amas. Quien realmente está contigo es por tu talento y tu ángel y esa personas no necesitan una explicación, y quienes las piden no la merecen. Sigue brillando", mencionó Jhonny Caz de Grupo Firme. "Te amo y eres una reina con un alma muy linda, y lo más importante, confías porque ¡eres buena! ¡Y eso es el tesoro mas grande que puede tener ser humano!", dijo Ana Bárbara; "Te respeto, te admiro muchísimo, te respaldo. No sé qué pasó, pero estoy segura que no tienes que explicar nada, solo vivir, y extender esa luz en un mundo duro. Y cualquier cosa, no estás sola. ¡Aquí está tu manada! Te amamos", mencionó Amandititita, y "¡El que te ama siempre respetará cualquier decisión que tú tomes! ¡El que te envidia siempre encontrará cualquier excusa para señalarte! Sigue tu camino de éxito y ¡no te pares por nadie! Te amo", Jomari Goyso. Angela aguilar pierde falda en concierto Credit: Arturo Holmes/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes de apoyo continuaron, incluso de su familia. "¡Primaaa! ¿Por qué apenada? ¡No hiciste nada! Todas las mujeres merecemos vivir nuestra vida como lo queramos hacer, nadie tiene por qué juzgarnos. Eso sí, qué gacho que salió a la luz algo que querías mantener en tu vida privada; no tenía por qué pasar, pero tú eres una voz muy poderosa para mucha gente y no tienes por qué disculparte de vivir. Siempre te he visto fuerte y grande, y eso eres. Así que nada de disculpas. No le debes eso a nadie. Te quiero y ha seguirla rompiendo", mencionó su prima Majo Aguilar. Pepe Garza, Erika Buenfil, La Chicuela, Poncho De Nigris, Eden Múñoz y muchas otras celebridades e influencers le dedicaron palabras de aliento y le mostraron su respaldo a la intérprete de "Ahí donde me ven". Mientras tanto, Ángela Aguilar se encuentra, tal como mencionó, bajo el abrigo de su familia; además, de haber celebrado el cumpleaños de su hermana Aneliz.

