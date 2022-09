Famosos que volvieron con un ex ¡y de nuevo encendieron la llama del amor! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez, Ben Affleck Credit: Getty Images ¡Jennifer López y Ben Affleck no son los únicos! Hay una larga lista de celebridades que después de terminada una relación regresaron a los brazos de un viejo amor para reavivar la pasión, ¡mira los nombres! Empezar galería Ben Affleck and Jennifer López Jennifer Lopez, Ben Affleck Credit: Getty Images Se conocieron en el set de la cinta Gigli (2001) y para el año siguiente estaban comprometidos en matrimonio. La promesa se rompió en 2004 y cada quien se casó y tuvo hijos. En 2021 ella terminó abruptamente su compromiso con Alex Rodríguez y a los pocos meses se le veía con su ex en California. Al año siguiente Ben y JLO estaban casados. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Juan Soler y María José Barbaglia Juan Soler y María Jose Barbaglia Credit: María Jose Barbaglia/IG Como si se tratara de una película romántica de Hollywood, el actor de telenovelas se reencontró con su primera novia, quien le robó el corazón hace 40 años, y con quien afirma estar viviendo un romance maravilloso y estar "muy contento". 2 de 6 Ver Todo Justin Bieber y Hailey Bieber Justin Bieber y Hailey Bieber Credit: Getty Images En 2016 el par hacía su debut oficial en Instagram causando gran revuelo. Dos meses después terminaron y durante los dos años siguientes hicieron vidas por separado. Para mayo del 2018 la chispa del amor se volvía a encender y en septiembre de ese año daban la gran sorpresa al revelar que se habían casado, ¡wow! 3 de 6 Ver Todo Anuncio Arturo Peniche y Gaby Ortíz El actor mexicano causó revuelo en el 2021 al dar a conocer que estaba separado de su esposa después de casi 40 años de matrimonio. En abril del 2022 el actor reapareció para afirmar que se habían reconciliado y aclarar que no se estaban divorciando ,¡fiu! 4 de 6 Ver Todo Zayn Malik y Gigi Hadid Zayn Malik and Gigi Hadid Credit: Getty Images La modelo y el exintegrante de One Direction comenzaron a salir en el 2015 pero al año siguiente terminaron la relación. Hacia junio de ese mismo año reanudaron la relación con mayor intensidad. En septiembre del 2020 nació su primera y única hija, ya que la paeja se separó definitivamente en octubre del 2021 y las cosas no acabaron nada bien entre ellos. 5 de 6 Ver Todo Tommy Torres y Karla Monroig En el 2018 la pareja soltaba la bomba para revelar que se separaban. Meses después la artista reveló a un programa que se habían echado para atrás y que habían puesto un alto a sus planes de divorcio. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Famosos que volvieron con un ex ¡y de nuevo encendieron la llama del amor!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.