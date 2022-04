Famosos que le dieron una segunda oportunidad a su amor Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ben Affleck y Jennifer Lopez se comprometen Credit: Getty Images Estas parejitas intercambiaron anillos una y otra vez, ¡mira cómo el travieso Cupido logró reunirlos! Empezar galería Ben Affleck y Jennifer López Ben Affleck y Jennifer Lopez se comprometen Credit: Getty Images La parejita se comprometió en 2002 luego de un tórrido romance y de compartir el set en películas y videos musicales, pero hacia el 2004 terminaban su relación. Casi 20 años después, los tórtolos han conmocionado al mundo al anunciar su nueva y sexy pedida de mano ¡con lujosísimo anillo de por medio! 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Salma Hayek y François-Henri Pinault Salma Hayek y Francois-Henri Pinault Credit: Getty Images La parejita sostuvo un idílico romance y recibió con júbilo el nacimiento de su hija Valentina Paloma, pero hacia 2008 PEOPLE anunciaba que la mexicana había dado por concluido su compromiso matrimonial con el multimillonario galo. Pero el caprichoso destino los reuniría nuevamente y un año después pasarían por el registro civil en París para contraer nupcias en ceremonia íntima. Posteriormente se casaron con una boda épica celebrada en Venecia y desde entonces han renovados su votos en dos ocasiones. 2 de 8 Ver Todo Ludwika Paleta y Plutarco Haza Plutarco Haza y Ludwika Paleta Credit: Mezcalent En ese mismo 2008 la actriz de origen polaco y el actor mexicano se casaron por segunda vez y anunciaron su segunda luna de miel mostrándose más enamorados que nunca, tras una ruptura en la que incluso ella sostuvo un fugaz romance con Pablo Montero. Pero como sabemos ahora, la segunda unión no duró y la pareja se dijo adiós definitivamente. 3 de 8 Ver Todo Anuncio David Beckham y Victoria Beckham David Beckham y Victoria Beckham Credit: Getty Images El exfutbolista y la ex Spice Girl contrajeron nupcias en 1999 y sobrevivieron a múltiples rumores de infidelidad —por parte de él—. En enero de 2017 el ahora empresario y padre de cuatro hijos reveló que habían renovado sus votos "Somos una unidad familiar fuerte. Cometes errores a través de los años, desde luego, y sabemos que el matrimonio es difícil en ciertos momentos", comentó Beckham entonces. "Pero se trata de trabajar en ello". 4 de 8 Ver Todo Pamela Anderson y Pamela Anderson Rick Solomon Credit: Getty Images La exestrella de Bay Watch estuvo casada con Anderson del 2007 al 2008. En 2014 la pareja volvió a pasar por el registro civil y ese mismo año ella pidió el divorcio...para luego pedirle al juez que olvidara su petición. En febrero del 2015 ella pidió el divorcio final. 5 de 8 Ver Todo Luciana Barroso y Matt Damon Luciana Barroso y Matt Damon Credit: Getty Images La argentina y el actor nacido en Massachusetts se conocieron en 2003 en un bar mientras él filmaba la cinta Stuck on You, en Miami. Dos años después se casaron. En 2013 la parejita volvió a darse el sí con una idílica renovación de votos celebrada en la romántica isla caribeña de St. Lucia. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Melanie Griffith y Don Johnson Don JOhnson y Melanie Griffith Credit: Getty Images Antes de pasar por los brazos del español Antonio Banderas, la actriz estuvo casada dos veces con el apuesto protagonista de la serie Miami Vice: la primera vez fue en 1976 y el matrimonio duró seis meses. En 1989 se volvieron a dar una oportunidad y permanecieron unidos hasta el 1996. 7 de 8 Ver Todo Talulah Riley y Elon Musk Talulah Riley y Elon Musk Credit: Getty Images La actriz inglesa y el líder de Tesla se conocieron en 2008 y se dieron el sí en 2010, divorciándose en 2012. La pareja regresó y en 2013 volvieron a contraer nupcias para finalmente separarse en 2014. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

