Famosos que no podrán celebrar la Navidad en casa con su familia Más allá de las medidas sanitarias a causa de la pandemia, diversos famosos, no pueden estar ahora al lado de sus seres queridos en estas fiestas decembrinas. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Pese la pandemia, las familias celebran Navidad en casa y con los seres queridos; claro, que les sea posible de acuerdo con las medidas sanitarias. Justamente, la condición por la que atraviesa el mundo ha impedido que algunos puedan estar hoy al lado de su familia. De esta situación no están exentos los famosos, quienes por diversas circunstancias, estarán alejados de sus hogares. RELACIONADO: Conoce la lujosa decoración de Galilea Montijo para esta Navidad Image zoom Credit: Tania Cháidez para People en Español Para infortunio de algunas celebridades, las razones de su ausencia son por motivo de salud tal como es el caso de Toño Mauri, quien tras ser diagnosticado con COVID-19 en el mes de junio, fue ingresado al hospital por presentar problemas respiratorios. Su situación se agravó a tal grado, que hace unos días fue sometido a un doble trasplante de pulmón del que se encuentra en recuperación; por lo tanto, ahora continúa en el nocosomio. Image zoom Otro que corre con la misma suerte que Mauri es Armando Manzanero, quien el pasado fin de semana fue llevado a un hospital tras presentar algunas molestias que resultaron ser coronavirus. Como el cantautor ha tenido problemas respiratorios, ha sido intubado y deberá seguir internado por unos días más; lo cual, puede ocasionar que tampoco se reúna con sus familiares en Año Nuevo tampoco. Image zoom Juan Osorio | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El productor Juan Osorio también tiene complicaciones derivadas del mismo virus. Incluso, hace unos días, dio a conocer una imagen donde se le ve utilizando una mascarilla que está conectada a un tanque de oxígeno para poder respirar. Si bien, sus hijos han estado al pendiente, el productor debe permanecer en el hospital en estas fechas especiales. Se espera que en Año Nuevo pueda salir del nocosomio. Image zoom Credit: Instagram Eleazar Gómez A causa de una acusación por agresión e intento de ahorcamiento que realizó Stephanie Valenzuela, Eleazar Gómez fue detenido y llevado a prisión. Si bien, se han realizado las primeras audiencias judiciales sobre este caso, el actor deberá permanecer en la cárcel hasta que tener el veredicto final. Mientras tanto, las celebraciones navideñas las pasará recluido. Muchos otros famosos han declarado que estas fiestas decembrinas las están celebrando de manera austera y con muy pocos familiares para evitar contagios. Sin duda, esta es una Navidad muy peculiar.

