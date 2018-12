Sentir alegría en estas fechas es algo que no convence a Jorge Aravena; quizá porque en el año 2000 falleció su madre. Además, de niño tuvo muchas carencias porque sus padres estaban separados. “A veces en mi subconsciente me vienen esos recuerdos. No me amargo, sólo me entra la nostalgia”, mencionó en alguna ocasión.